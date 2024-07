Worli Hit and Run : 'गाडीच्या बोनेटवर हात मारला पण...', कावेरी नाखवाच्या पतीचा आक्रोश; पाहा मन हेलावणारा Video

Pradeep Nakhava On Worli Accident : वरळी हिट अँड रन प्रकरणात (Worli Hit And Run Case) पोलिसांनी मोठी कारवाई केलीय. मुख्य आरोपी मिहीर शाहाच्या (Mihir Shah) पोलिसांनी शहापूरमधून मुसक्या आवळल्या आहेत. मुंबई गुन्हे शाखेनं मिहीर शाहाला बेड्या ठोकल्या आहेत. मिहीर शाहाला मदत करणाऱ्या 12 जणांनाही ताब्यात घेण्यात आलंय. त्याचसोबत मिहीर शाहाची आई आणि बहिणीलाही पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय. वरळीत BMW कारखाली कावेरी नाखवा (Kaveri Nakhava) या महिलेला या आरोपीनं क्रुरपणे चिरडलं होतं. त्यात त्या महिलेचा मृत्यू झाला होता. महिलेला चिरडल्यानंतर मिहीर फरार झाला होता. अशातच आता या प्रकरणावर प्रदीप नाखवा (Pradeep Nakhava) यांचा आक्रोश पाहून तुमचं मन देखील हेलावून जाईल.

मी आरोपीला गाडी थांबवण्याची विनंती केली. मी त्याच्या गाडीच्या बोनेटवर हात मारला, तरी पण त्याने गाडी थांबवली नाही. तो वेगाने गाडी चालवत राहिला. तिला किती वेदना झाल्या असतील? सगळ्यांना माहिती आहे, पण काहीही झालं नाही. यासर्वांसाठी प्रशासन जबाबदार आहे. गरिबांचं कोणीही नाहीये. प्रशासन फक्त श्रीमंतासाठी आहे. गरिबांना कोणीही वाली नाही, असं प्रदीप नाखवा यांनी म्हटलं आहे. इथं फक्त राजकारण चालतं, असं म्हणत प्रदीप नाखवा यांनी आक्रोश व्यक्त केला.

VIDEO | Mumbai BMW hit-and-run case: "I asked him to stop, yet he didn't stop; he ran away. She (the deceased) must have been in so much pain. Everyone knows this but no one is doing anything. There is no one for the poor," says Pradeep Liladhar Nakhwa, husband of deceased Kaveri… pic.twitter.com/jMKLlPzHrZ

— Press Trust of India (@PTI_News) July 9, 2024