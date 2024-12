लोकसंख्या दर कमी झाल्याने सरसंघचालकांनी व्यक्त केली चिंता, म्हणाले, 'प्रत्येक जोडप्याला किमान....'

Mohan Bhagwat Poppulation Rate: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत यांनी कमी होत चाललेल्या लोकसंख्या दराबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. लोकसंख्या वाढीचा दर 2.1 पेक्षा कमी व्हायला नको, असे लोकसंख्या शास्त्र सांगते. हा चिंतेचा विषय असल्याचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी म्हटले आहे.

नागपुरात कठाळे कुल संमेलनात बोलताना सरसंघचालकांनी हे विधान केले.

लोकसंख्या शास्त्र सांगते लोकसंख्या वाढीचा दर 2.1 पेक्षा कमी व्हायला नको असे लोकसंख्या शास्त्र सांगते. आता पॉईंट एक तर माणूस जन्मत नाही. त्यामुळे दोन पेक्षा जास्त म्हणजे म्हणजे कमीत कमी तीन असावेत, असे म्हणत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी अत्यंत महत्त्वाचे विधान केले आहे.

Nagpur, Maharashtra | RSS chief Mohan Bhagwat says, "The decline in population is a matter of concern. Modern population science says that when the population (fertility rate) of a society goes below 2.1, that society vanishes from the earth. That society gets destroyed even when… pic.twitter.com/05fuy2dVKs

— ANI (@ANI) December 1, 2024