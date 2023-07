बॅण्डस्टँडला महिला समुद्रात वाहून गेल्यानंतर आणखी एक दुर्घटना! मार्वे बीचवर 5 शाळकरी मुलं बुडाली

Marve Beach Mishap: पावसाळ्यात मुंबईतील अनेक ठिकाणी लोक जीव धोक्यात टाकत पाण्यात उतरत असल्याच्या अनेक घटना समोर येत आहेत. नुकतंच वांद्र्यात एक दांपत्य पाण्यात वाहून गेल्यानंतर पत्नीचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. त्यातच आता मुंबईतील मार्वे बीचवर 5 मुलं बुडाली आहेत. यामधील दोघांना वाचवण्यात आलं असून, तिघांचा शोध अद्याप सुरु आहे.

मालाड पश्चिम मार्वे क्रीक याठिकाणी समुद्रकिनारी फिरायला गेलेल्या 12 ते 16 वयोगटातील 5 मुले समुद्राच्या किना-यापासून अर्धा किलोमीटर अंतरावर बुडाली. त्यापैकी 2 मुले कृष्ण जितेंद्र हरिजन (16) आणि अंकुश भारत शिवरे (13) यांना स्थानिक लोकांनी बचावलं आहे. मात्र यातील सुभम राजकुमार जैस्वाल (12), निखिल साजिद कायमकूर (13), अजय जितेंद्र हरिजन (12) हे तीन विद्यार्थी बेपत्ता आहेत. त्यांचा शोध घेतला जात आहे.

#WATCH | Search & rescue underway at Marve Creek, Malad after five boys of age group 12 to 16 years drowned today morning; three boys remain missing, two rescued

Teams of BMC, Police, Coast Guard and Navy divers are present at the spot pic.twitter.com/2HwUXWTOHo

— ANI (@ANI) July 16, 2023