Car - Bus Accident : रस्ता अपघातात कारमधील चौघांचा जागीच मृत्यू

Mumbai-Ahmedabad National Highway Car - Bus Accident : मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर भीषण अपघात झाला. ( Car - Bus Accident ) या अपघातात चौघांचा जागीच मृत्यू झाला. यात एका महिलेचादेखील समावेश आहे. गुजरातहून मुंबईकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर भरधाव कारने बसला धडक दिली. कार चालकाचं नियंत्रण सुटल्यानं ही दुर्घटना झाली. जखमींना तात्काळ सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

अपघात एवढा भीषण होता की, कारमधील सर्वच्या सर्व प्रवाशांचा जागीच मृत्यू झाला. कारमधील सर्व प्रवाशी गुजरातच्या बारडोलीमधील राहणारे आहे.अपघात झाल्यानंतर मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक काही काळ विस्कळीत झाली होती. मात्र अपघातग्रस्त वाहानं क्रेनच्या मदतीनं महामार्गावरुन बाजूला करण्यात आली. त्यानंतर मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक पूर्ववत झाली.

लक्झरी बसचालकासह अन्य तीन प्रवाशी जखमी झाले आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार मोहम्मद अब्दुल कलाम सलाम हाफिज (36), इब्राहिम दाऊद (60), आशियाबेन कलेक्टर (57), इस्माईल मोहम्मद (42) यांचा या अपघात मृत्यू झाला.

Maharashtra | Four people died on spot in a collision between a car and a bus on Mumbai-Ahmedabad highway in Dahanu area of Palghar district. The car was enroute Mumbai from Gujarat and rammed into the bus after the car driver lost control of the vehicle: Palghar Police pic.twitter.com/PMa8bXfrAa

— ANI (@ANI) January 31, 2023