दाक्षिणात्य स्टार विशालकडे मागितली 6.5 लाखांची लाच, CM एकनाथ शिंदेंकडे तक्रार; सरकारने दिलं उत्तर...

दाक्षिणात्य अभिनेता आणि निर्माता विशाल याने सेन्सॉर बोर्डाच्या मुंबई कार्यालयावर भ्रष्टाचाराचा गंभीर आरोप केला आहे. आपल्या 'मार्क अँटनी' चित्रपटाच्या हिंदी सेन्सॉर हक्कांसाठी मुंबईतील कार्यालयातून माझ्याकडे 6.5 लाखांची लाच मागण्यात आली असा आरोप विशालने केला आहे. विशालने एक्सवर एक व्हिडीओ शेअर केला असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून मदत मागितली आहे. यानंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने (MIB) यावर प्रतिक्रिया दिली असून एक्सवर अधिकृत निवेदन जारी केलं आहे.

विशालने भ्रष्टाचाराचा आरोप केल्यानंतर माहिती आणि प्रसार मंत्रालयाने एक्सवर अधिकृत निवेदन जारी केलं असून, जर कोणी दोषी आढळलं तर कठोर कारवाई केली जाईल असं सांगितलं आहे. तसंच या आरोपाची दखल घेत चौकशी केली जाणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

एक्सवर पोस्ट केलेल्या निवेदनात माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने सांगितलं आहे की, "विशालने सेन्सॉर बोर्डात भ्रष्टाचार सुरु असल्याचा मुद्दा समोर आणला असून हे फार दुर्दैवी आहे. भ्रष्टाचाराबाबत सरकारची शून्य सहनशीलता असून यामध्ये कोणीही दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची चौकशी करण्यासाठी आजच मुंबईत नियुक्ती करण्यात आली आहे"

The issue of corruption in CBFC brought forth by actor @VishalKOfficial is extremely unfortunate.

The Government has zero tolerance for corruption and strictest action will be taken against anyone found involved. A senior officer from the Ministry of Information & Broadcasting…

— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) September 29, 2023