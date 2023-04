Hema Malini : ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी यांच्यावर मुंबई मेट्रोने प्रवास करण्याची का आली वेळ?

Hema Malini traveled by Mumbai Metro : मुंबईतील रस्त्यांवरुन प्रवास करताना नेहमीच वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. हे सर्वसामान्यांसाठी नवीन नाही. मात्र, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी यांना मुंबईतील वाहतूक कोंडीचा चांगलाच फटका बसला. त्यांना कारने जुहू ते दहिसर दरम्यानचा प्रवास करण्यासाठी दोन तास लागले. रस्ता वाहतूक कोंडी आणि होणारा वेळ पाहता त्यांनी सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य देत आपणही मुंबईकर असल्याचे दाखवून दिले. त्यांनी आधी मुंबई मेट्रोन प्रवास केला. त्यानंतर रिक्षा पकडून त्यांनी घरी परतण्याचा निर्णय घेतला. या प्रवासाचे फोटो त्यांनी ट्विटरवर शेअर केले आहेत.

I must share with all of you my unique, wonderful experience.Drove 2 hours to reach Dahisar by car, so tiring! In the eve decided I would try the metro, and OMG! What a joy it was!True, we went thro tough times during the constr, but worth it! Clean, fast & ws in Juhu in 1/2 hr pic.twitter.com/2OZPMtORCu

मुंबईत मेट्रोचे काम सुरु आहे. त्यात वाहतूक कोंडी होत आहे. याचा फटका अभिनेत्री आणि भाजप नेत्या हेमा मालिनी यांना बसला. जुहू ते दहिसर दरम्यानचा कारने प्रवास करताना त्यांना मोठी कसरत करावी लागली. वाहतूक कोंडीमुळे गाडी पुढे सरकण्यास लागणारा वेळ पाहता, त्यांनी आपली आलिशान कार सोडून मुंबई मेट्रोने प्रवास करण्याचा निर्णय घेतला. हेमा मालिनी मुंबई मेट्रोमध्ये दिसल्यानंतर अनेकांना विश्वास बसेना. चक्क हेमा मालिनी मेट्रोमध्ये पाहताच अनेकांना आश्चर्य वाटले. त्यांची साधी राहणी सर्वांनाच भावली. यावेळी त्यांच्यासोबत सेल्फी घेण्यासाठी महिला वर्गाची झुंबड उडाली. यावेळी हेमा मालिनी यांनी कोणालाही नाराज केले नाही. त्यांना मेट्रोमध्ये सेल्फी घेण्यास दिले. त्यानंतर त्यांचा मेट्रोचा प्रवास संपल्यानंतर त्यांनी रिक्षाने आपले घर गाठले.

After my metro experience, decided to go by auto from DN Nagar to Juhu & that too was fulfilled. Landed by auto at my house & the dazed security could not believe their eyes! All in all, a wonderful, pleasurable experience for me!

In the metro with the public pic.twitter.com/Whr7mOIRM8

— Hema Malini (@dreamgirlhema) April 11, 2023