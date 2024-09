Lalbaug Viral Video: 10 तास रांगेत उभे राहा, गार्ड्सची मुजोरी अन् धक्के खा! फक्त एका सेकंदाच्या दर्शनासाठी?

Lalbaugcha Raja : मुंबईतील (Mumbai Ganeshotsav) आणि देशभरातील भाविकांसाठी श्रद्धास्थानी असणाऱ्या आणि सर्वदूर ख्याती पसरलेल्या लालबागचा राजा गणेशोत्सव मंडळातील काही व्हिडीओ सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहेत. दरवर्षीप्रमाणं यंदाच्या वर्षीसुद्धा लालबागच्या राजाच्या दर्शनासाठी दुरवरून भाविकांनी रांगा लावल्या.

शहरातील आणि राज्यातील विविध भागातून भाविक राजाची एक झलक पाहण्यासाठी तासन् तास रांगेत उभे राहिले आणि अखेर इतक्या तासांच्या प्रतीक्षेनंतर त्यांच्यासमोर बाप्पाचं विलोभनीय रुप आलं. पण, इतक्या तासांच्या प्रतीक्षेनंतर मात्र त्यांना एक पूर्ण सेकंदही बाप्पाला डोळे भरून पाहता आलं नाही, कारण बाप्पाच्या चरणी डोकं टेकवताच तिथं असणाऱ्या मंडळातील काही मंडळींनी भाविकांना ताकदीनं पुढे लोटण्याचं सत्र सुरु ठेवलं होतं.

लालबागचा राजाच्या चरणस्पर्श रांगेचं हे वास्तव सोशल मीडियाच्या माध्यमातून समोर आलं. या क्षणाचे अनेक व्हिडीओ नेटकऱ्यांनी व्हायरल करत भक्तांप्रती मंडळानं नेमलेल्या स्वयंसेवक आणि इतर मंडळींची अशी वागणू निराशा आणि संताप ओढवताना दिसत आहे.

The reason people shouldn't visit lalbaugcha raja Darshan, this is how volunteers and management behave with Bhakta, just watch left feet and right feet of the bappa, people are waiting for 9 to 11 hours just to touch the feet of our ganpati bappa. pic.twitter.com/1go1ES3T7Q

