Mumbai Local News : खोळंबा! एकाएकी तिकीट आरक्षण बंद; तर, पश्चिम रेल्वेवर रविवारी जम्बो ब्लॉक

Mumbai Local News : मुंबईतील वाहतूक कोंडीला (Mumbai Traffic) शह देत प्रवाशांना अपेक्षित वेळात अपेक्षित ठिकाणी पोहोचवण्याचं किंव किमान त्या ठिकाणाच्या जवळ नेण्याचं काम Mumbai Local अर्थात शहरातील रेल्वेसेवा करत असते. दर दिवशी मुंबईतील या लोकल ट्रेननं लाखो प्रवासी प्रवास करतात. तिन्ही प्रहरांमध्ये धावणाऱ्या या लोकलला आठवड्याच्या शेवटी मात्र काही महत्त्वाच्या कामांसाठी तुकड्या तुकड्यांमध्ये ब्रेक लागतो आणि ही सुस्साट धावणारी लोकल धीम्या गतीवर येते किंवा पूर्णपणे थांबते. आठवड्यातील तोच दिवस आता तोंडावर आला असून, यावेळी पश्चिम रेल्वेची सेवा खंडित होणार आहे.

पश्चिम रेल्वेकडून (Western Railway) मिळालेल्या माहितीनुसार सिग्नल यंत्रणा, रेल्वे रुळांची दुरुस्ती आणि देखभाल यांसह ओव्हरहेड वायरसरह इतर काही तांत्रिक कामांसाठी रविवार 31 मार्च 2024 रोजी पश्चिम रेल्वे मार्गावरील रेल्वेसेवा खंडित राहणार आहे. या दिवशी चर्चगेट (Churchgate) आणि मुंबई सेंट्रल (Mumbai Central) या स्थानकांदरम्यान सकाळी 10 वाजून 35 मिनिटं आणि दुपारी 3 वाजून 35 मिनिटांपर्यंत अप, डाऊन जलद मार्गांवर तब्बल 5 तासांचा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे.

पश्चिम रेल्वे मार्गावर असणाऱ्या या जम्बो ब्लॉक कालावधीत मुंबई सेंट्रल ते चर्चगेट या स्थानकांदरम्यान सर्व जलद मार्गावरील गाड्या धीम्या गतीनं धावतील, तर काही उपनगरीय रेल्वेगाड्या पूर्णपणे रद्दही करण्यात येणार आहेत. नेहमी चर्चगेचपर्यंत जाणाऱ्या काही रेल्वेगाड्यांचा प्रवास या दिवशी वांद्रे किंवा दादरपर्यंतच मर्यादित असेल. सध्याच्या घडीला रेल्वेकडून रद्द करण्यात आलेल्या ट्रेनची यादी स्टेशन मास्तरांच्या कार्यालयात देण्यात आल्याचं रेल्वे विभागानं स्पष्ट केलं आहे.

इथं रविवारी पश्चिम रेल्वेवरील प्रवाशांचा खोळंबा होण्याची चिन्हं असतानाच त्याआधी रेल्वेच्या सरसकट सर्वच प्रवाशांना अनेक आव्हानांचा सामाना करावा लागणार आहे. मध्य रेल्वेकडून जारी करण्यात आलेल्या माहितीनुसार इथं पीआरएस प्रणाली अर्थात 'पॅसेंजर रिजर्वेशन सिस्टीम' पूर्णपणे ठप्प राहणार आहे. 28 मार्च 2024 रोजी रात्री 11 वाजून 5 मिनिटांपासून 29 मार्च 2024 पहाटे 4 वाजून 45 मिनिटांपर्यंत रेल्वेकडून ही सेवा बंद ठेवली जाणार आहे.

DOWNTIME OF PASSENGER RESERVATION SYSTEM (PRS)

for PNR compression from 23.45 hrs of 28.3.2024 to 4.45 hrs on 29.3.2024 over Central Railway, Western Railway, Konkan Railway & West Central Railway.

During this time, Internet Booking of Tickets for Trains, Refund, Touch Screen,… pic.twitter.com/xikh5IoEAo

