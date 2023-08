जेवणात उंदराचे पिल्लू देणाऱ्या मुंबईतल्या 'त्या' रेस्तराँला दणका; बंद करण्याचे आदेश

Mumbai News : मुंबईतल्या पापा पंचो दा ढाबामध्ये (Papa Pancho Da Dhaba) जेवणात उंदराचे (rat) मेलेले पिल्लू सापडल्याचा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली होती. मुंबईतील या ढाब्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. व्हिडिओमध्ये एका ताटामध्ये (chicken curry) मेलेले उंदराचे पिल्लू दिसून येत होते. ग्राहकाने चिकन करी मागवल्यानंतर त्याला दिलेल्या जेवणात एक मृत उंदीर सापडला होता. हे पाहून त्याने जेवणाचा व्हिडिओ काढला आणि सोशल मीडियावर टाकला. या घटनेनंतर पोलिसांनी (Mumbai Police) ढाब्याचा व्यवस्थापक आणि हॉटेल कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला होता. त्यानंतर आता या ढाब्यावर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे.

ग्राहकाच्या ताटात उंदीर सापडल्यानंतर हा ढाबा बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र अन्न आणि औषध प्रशासनाने (FDA) ग्राहकांच्या तक्रारीनंतर, रेस्टॉरंटची तपासणी केल्यानंतर पापा पाचो दा ढाबा तात्पुरता बंद करण्याची नोटीस जारी केली आहे. त्यामुळे रेस्टॉरंट मालकाला चांगलाच दणका बसला आहे. रेस्टॉरंटमध्ये अनेक बाबतीत अनियमितता आढळून आल्याचे महाराष्ट्र अन्न आणि औषध प्रशासनाला आढळून आले आहे. त्यामुळे सर्व आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन होईपर्यंत रेस्टॉरंटचे दरवाजे बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, असे एफडीएने सांगितले.

"पापा पांचो दा ढाब्याला भेट दिलेल्या एफडीएच्या पथकाला पाण्याच्या गुणवत्ते बाबतीतही कमतरता आढळून आली. पाण्याची तपासणी वर्षातून दोनदा व्हायली हवी ती होत नव्हती. आवश्यकतेनुसार वार्षिक अन्न सुरक्षा अहवाल देण्यातही रेस्टॉरंट अयशस्वी ठरले. याव्यतिरिक्त, 21 कर्मचार्‍यांपैकी फक्त दहाच कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय नोंदी ठेवण्यात आल्या होत्या. तसेच रेस्टॉरंटच्या बिलात परवाना क्रमांक नव्हता," असे एफडीएचे सहआयुक्त शैलेश आढाव यांनी सांगितले. एफडीएने रेस्टॉरंटमधून ताज्या अन्नाचे नमुने घेतले आहेत, ज्यात तक्रारदारांनी ऑर्डर केलेल्या त्याच डिशचाही समावेश आहे, असाही खुलासा अधिकाऱ्यांनी केला आहे.

@MumbaiPolice Rat found in our gravy at #papaPanchodadhaba near Pali naka Bandra West . No manager or owner is ready to listen . We called police and 100 as well . No Help yet . @mumbaimirror @TOIMumbai pic.twitter.com/YRJ4NW0Wyk

— Stay_Raw (@AMINKHANNIAZI) August 13, 2023