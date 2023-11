Mumbai Weather : खराब वातावरणाचा आरोग्यावर परिणाम, थंडीत प्रदूषणाची समस्या

Maharashtra Weather Update : ऑक्टोबर महिना संपल्यानंतर आता राज्यात हवामानात गारवा आला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईसह ठाण्यात तापमान घटलं आहे. वातावरणात थंडी आली आहे. सकाळी मुंबईचे तापमान ३०.२ अंश सेल्सिअस होते तर आर्द्रता ६१ टक्के होती.

गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत सकाळी अंशत: ढगाळ वातावरण होते. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (IMD) मात्र आज सकाळी शहर आणि उपनगरात स्वच्छ सूर्यप्रकाशाचा अंदाज वर्तवला आहे.

दुपारपर्यंत आणि संध्याकाळपर्यंत शहर आणि उपनगरांमध्ये सूर्यप्रकाश राहील, असा अंदाजही हवामान संस्थेने वर्तवला आहे. तापमान २९ अंश सेल्सिअस ते ३३ अंश सेल्सिअस दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. सकाळी मुंबईचे तापमान ३०.२ अंश सेल्सिअस होते तर आर्द्रता ६१ टक्के होती.

सिस्टीम ऑफ एअर क्वालिटी अँड वेदर फोरकास्टिंग अँड रिसर्च (SAFAR) नुसार, मुंबईतील AQI सध्या 'मध्यम' श्रेणीत आहे, ज्याचे रीडिंग 156 आहे. संदर्भासाठी, 0 आणि 50 दरम्यानचा AQI 'चांगला' मानला जातो, 51 ते 100 'समाधानकारक', 101 ते 200 'मध्यम', 201 ते 300 'खराब', 301 ते 400 'अत्यंत खराब', आणि 401 ते 500 'गंभीर'.

मुंबईत गेल्या काही दिवसांपासून साथीच्या रोगाचे प्रमाण वाढले आहे. यामध्ये सर्दी, खोकला, ताप याचे प्रमाण अधिक आहे. देशाच्या आर्थिक राजधानीत श्वासोच्छ्वासासाठी दमछाक होत असताना आणि अतिशय खराब हवेच्या गुणवत्तेमुळे मुंबईतील पाचपैकी चार कुटुंबांमध्ये किमान एक व्यक्ती घसा खवखवणे, खोकला आणि डोळे जळत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने शहरातील वायू प्रदूषणाच्या पातळीची स्वतःहून दखल घेत एकदिवसीय विश्वचषक सामन्यांसाठी फटाक्यांवर बंदी घातली आहे. दरम्यान, नागरी अधिकारी वायू प्रदूषण करणार्‍यांवर कारवाई करत आहेत आणि शहरातील सर्व प्रमुख रस्ते (60 फूट रुंद) धुण्याचे काम हाती घेत आहेत.

नवी दिल्लीतील वातावरण

