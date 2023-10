Solar Eclipse 2023 : वर्षातील शेवटचा सूर्यग्रहणाला रिंग ऑफ फायर पाहता येणार का? वैज्ञानिक, ज्योतिषशास्त्रानुसार जाणून घ्या सर्व डिटेल्स

Solar Eclipse Timing on 14 October 2023 in India : ऑक्टोबर महिना हा खगोलीय घटनेसाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. या वर्षातील शेवटचं आणि दुसरं सूर्यग्रहण हे 14 ऑक्टोबरला सर्वपित्री अमावस्येला असणार आहे. या सूर्यग्रहणाला रिंग ऑफ फायर असं म्हटलं जातं. या वर्षात पहिलं सूर्यग्रहण हे 20 एप्रिल 2023 झालं होतं. त्यानंतर 5 मे 2023 ला पहिलं चंद्रग्रहण झालं होतं. पण या महिन्यात सूर्यग्रहणानंतर 15 दिवसांनी चंद्रग्रहण असणार आहे. ग्रहण ही खगोलीय घटना असली तरी ज्योतिषशास्त्रात त्याला महत्त्व आहे. त्यामुळे आपण खगोलीय आणि ज्योतिषशास्त्रानुसार जाणून घेऊयात सर्व माहिती. (Solar Eclipse 2023 Surya Grahan 2023 Date 14 october Sutak Kal Solar Eclipse Time Visibility In India Solar Eclipse scientific reason full detail in marathi)

भारतीय वेळेनुसार हे ग्रहण रात्री 8.34 ते पहाटे 2.25 असणार आहे.

वर्षातील दुसरं सूर्यग्रहण हे पेनम्ब्रल ग्रहण असणार आहे. त्यामुळे हे ग्रहण भारतात दिसणार नाही.

वैज्ञानिकदृष्टीकोनातून सूर्यग्रहण म्हणजे जेव्हा चंद्र पृथ्वी आणि सूर्याच्या मधून जातो तेव्हा सूर्यप्रकाश पृथ्वीपर्यंत पोहोचत नाही. याला सूर्यग्रहण असं म्हणतात. चंद्र आणि पृथ्वी यांच्यातील अंतर इतकं असतं की चंद्र सूर्याच्या अगदी मध्यभागी येतो. अशा स्थितीत सूर्याभोवती एक वलय निर्माण होतो त्याला कंकणाकृती सूर्यग्रहण असं म्हणतात.

In less than 3 days, on October 14, an annular solar eclipse will cross North, Central, and South America in one of the best observational paths on the American continent ever.

Bonus: it will show up as a "ring of fire"

[more: https://t.co/9HBt59YiKL]pic.twitter.com/OO4EDjuSR8

— Massimo (@Rainmaker1973) October 11, 2023