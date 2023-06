Wrestlers Protest: कुस्तीगिरांच्या आंदोलनाला मोठं यश, केंद्राचं चर्चेसाठी निमंत्रण, म्हणाले "हे सरकार..."

Wrestlers Protest: भारतीय कुस्ती महासंघाचे (Wrestling Federation of India) अध्यक्ष बृजभूषण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) यांच्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्या कुस्तीगिरांना (Wrestlers) केंद्र सरकारने चर्चेसाठी निमंत्रण दिलं आहे. बृजभूषण सिंह यांनी महिला कुस्तीगिरांचं लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप असून त्यांना अटक केली जावी अशी कुस्तीगिरांची मागणी आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून जंतर मंतरवर सुरु असलेल्या आंदोलनावर पोलिसांनी कारवाई केल्यानंतर हे आंदोलन चिघळलं होतं. यानंतर आता केंद्रीय क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर यांनी त्यांना चर्चेसाठी बोलावलं आहे.

कुस्तीगिरांनी नुकतीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) यांची भेट घेतली होती. यानंतर लगेचच केंद्राने कुस्तीगिरांना चर्चेसाठी बोलावलं आहे. अनुराग ठाकूर यांनी ट्वीट करत सांगितलं आहे की "सरकार कुस्तीगिरांशी त्यांच्या मुद्द्यांवर चर्चा करु इच्छित आहे. मी पुन्हा एकदा कुस्तीगिरांना चर्चेसाठी बोलावत आहे".

शनिवारी रात्री कुस्तीगिरांनी रात्री उशिरा अमित शाह यांची भेट घेतली होती. या भेटीनंतर ऑलिम्पिक पदक विजेता बजरंग पुनिया याने सरकारने आम्हाला बैठकीबद्दल बाहेर बोलू नका असं सांगितलं असल्याची माहिती दिली. बजरंग पुनियाने यावेळी गृहमंत्र्यांशी कोणतीही संगनमत झाल्याचा दावा नाकारला. अमित शाह यांनी त्यांना चौकशी सुरू असल्याची माहिती दिली असल्याचं त्याने सांगितलं.

The government is willing to have a discussion with the wrestlers on their issues.

I have once again invited the wrestlers for the same.

