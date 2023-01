Dutee Chand tests positive in doping teste: भारतीय स्टार अ‍ॅथलीट दुती चंद डोपिंग चाचणीत पॉझिटीव्ह आढळली आहे. यामुळे क्रीडाविश्वात एकच खळबळ उडाली आहे. दुती चंदचे सँपल गेल्यावरषी 5 डिसेंबरला घेण्यात आले होते. चाचणीत तिच्या सँपलमध्ये प्रतिबंध घातलेले अनाबोलिक स्टेरॉयडची मात्रा दिसून आली आहे. नाडाच्या माहितीनुसार दुती चंदच्या सँपलमध्ये अँडराइन, ओस्टारिन आणि लिंगाड्रोलचं प्रमाण आढळून आलं आहे. यानंतर दुती चंदचं तात्पुरतं निलंबन करण्यात आलं आहे.

दुतीला पाठवलेल्या पत्रात सांगण्यात आलं आहे की, "तुम्हाला सांगण्यात येत आहे की, तुमच्या ए नमुन्यांची तपासणी नॅशनल डोप टेस्टिंग लॅबमध्ये करण्यात आली." यावर दुती चंद हीने स्पष्टीकरण देत सांगितलं की, आयुष्यात कधीही कोणत्याही प्रकारचे प्रतिबंधित औषध सेवन केलेले नाही. निष्पक्ष तपासात माझे निर्दोषत्व सिद्ध होईल, अशी मला आशा आहे.

Asian Games medallist Dutee Chand tests positive in "Adverse Analytical Finding, suspended for using a prohibited substance.

Her 'A' sample has tested positive. The next step will likely be an appeal by the sprinter and a test of her 'B' sample.

