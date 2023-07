Ashes 2023: भर सामन्यात असं काय झालं? उस्मान ख्वाजा आणि लाबुशेन थेट गोऱ्या फॅन्सला भिडले; पाहा Video

England vs Australias, Ashes 2023: इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात सुरू असलेल्या अॅशेसच्या (Ashes 2023) शेवटच्या सामन्याचा थरार आता आणखी वाढत चालला आहे. अखेरच्या दिवशी इंग्लंडला जिंकण्यासाठी 249 धावांची गरज आहे, तर इंग्लंडला सामना जिंकण्यासाठी शेवटच्या दिवशी 10 विकेट काढाव्या लागलीत. त्यामुळे आता ऑस्ट्रेलिया इंग्लंडच्या स्वप्नांची राख करणार का? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. मात्र, चौथ्या दिवसाच्या अखेरीस एक घटना पहायला मिळाली. ऑस्ट्रेलियाचा खेळाडू मार्नश लाबुशेन आणि उस्मान ख्वाजा यांच्या भांडणाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होतोय.

तिसऱ्या दिवसाचा खेळ संपत असताना ऑस्ट्रेलियाचे खेळाडू ज्यावेळी ड्रेसिंग रूमकडे जात होते, त्यावेळी मैदानात उपस्थित असलेल्या इंग्लंड संघाच्या चाहत्यांनी ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंना डिवचलं. त्यावेळी त्यांना 'बोरिंग बोरिंग' असं म्हणत डिवचलं गेलं. ड्रेसिंग रूमकडे जात असताना उस्मानच्या कानावर हे शब्द पडले. त्यावेळी त्याला राग आला अन् त्याने फॅन्सला प्रत्युत्तर देण्यासाठी वाट मोडली. लाबुशेनने फॅनकडे रागात बघत तु काय बोलला? असा प्रश्न केला. लाबुशेनचा लुक पाहून इंग्लंडचा चाहता घाबरला. त्यावेळी त्याने माफी मागितली, तरी देखील लाबुशेनचा राग काही कमी झाला नाही. तू सर्व खेळाडूंसोबत असेच करणार होता, असं म्हणत लाबुशेन चांगलाच भडकला. त्यावेळी उस्मान ख्वाजाने मध्यस्ती केली आणि फॅन्सचा चांगलाच धडा शिकवला. त्याने ख्वाजाने आवरतं घेतलं आणि लाबुशेनला ड्रेसिंग रूमकडे घेऊन गेला.

Not quite the MCC Long Room at Lords. But @marnus3cricket and @Uz_Khawaja clearly not happy with this Englishman at the end of a frustrating day 3 for the Aussies! #boring #Ashes #ENGvsAUS pic.twitter.com/i0m5wM8bUY

