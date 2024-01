New Zealand vs Pakistan : गड आला पण सिंह गेला, केन विल्यमसनने अचानक का सोडलं मैदान? समोर आलं कारण!

Kane Williamson Injury : न्यूझीलंड आणि पाकिस्तान (NZ vs PAK 2nd T20I) यांच्यात खेळवल्या गेलेल्या दुसऱ्या टी-ट्वेंटी सामन्यात किवींनी पाकिस्तानचा 21 धावांनी धुव्वा उडवला. बाबर आझम (Babar Azam) याने पहिल्या सामन्याप्रमाणे दुसऱ्या सामन्यातही अर्धशतकी खेळी केली. मात्र, न्यूझीलंडने पाकिस्तानच्या तोंडचा विजय पळवला अन् मालिका 2-0 ने आघाडी मिळवली आहे. न्यूझीलंडने पाकिस्तानला विजयासाठी 195 धावांचं आव्हान दिलं होतं. त्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानला 19.3 ओव्हरमध्ये 173 धावाच करता आल्या. सामना जरी न्यूझीलंडने जिंकला असला तरी त्यांना मोठा धक्का बसलाय. केन विलियम्सन (Kane Williamson) याला सामन्याच्या मध्यातच मैदान सोडावं लागलं आहे.

न्यूझीलंड आणि पाकिस्तान यांच्यातील दुसऱ्या T20 सामन्यात केन विल्यमसनला दुखापत झाली. हॅमस्ट्रिंग निगलमुळे विल्यमसन मैदानाबाहेर गेला. त्याच्या अनुपस्थितीत टीम साऊथीला उर्वरित सामन्यासाठी संघाचा कर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आलं होतं. 15 बॉलमध्ये 26 धावांची आक्रमक खेळी केनने केली होती. त्यानंतर त्याला वेदना होत असल्याने त्याने मैदान सोडण्याचा निर्णय घेतला.

Kane Williamson will not return to the field in KFC T20I 2 in Hamilton as a precautionary measure after experiencing tightness in his right hamstring while completing a run in the 10th over and retiring hurt. #NZvPAK pic.twitter.com/4KMF1fMmBN

TRENDING NOW news

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 14, 2024