FIFA WC 2022: जापानचा 'तो' गोल नेटकऱ्यांच्या निशाण्यावर, जर्मनीला बसला असा फटका

FIFA WC 2022 Japan Vs Spain: फीफा वर्ल्डकप 2022 स्पर्धेत अनेक उलटफेर पाहायला मिळाले आहेत. सौदी अरेबियाने अर्जेंटिना (Saudi Arebia Vs Argentina) पराभूत करत क्रीडाप्रेमींना धक्का दिला होता. मात्र असं असलं तरी सुपर 16 फेरीत अर्जेंटिनाने धडक मारली आहे. दुसरीकडे जापान विरुद्ध स्पेन या सामन्यातील एका गोलची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगली आहे. जापानच्या (Japan) टनाकानं ( Ao Tanaka) मारलेल्या गोलमुळे वादाला फोडणी मिळाली आहे. टनाकाच्या गोलपूर्वी सामन्यात 1-1 अशी बरोबरी होती. मात्र या गोलमुळे 2-1 ने विजय मिळवला आणि जापाननं सुपर 16 मध्ये एन्ट्री मारली. जापानच्या विजयामुळे जर्मनीचं वर्ल्डकपमधील आव्हान संपुष्टात आलं आहे.

पहिल्या डावात स्पेनकडे 1 गोलची आघाडी होती. मात्र दुसऱ्या डावात जापाननं जोरदार कमबॅक केलं आणि रित्सू डोएननं गोल मारत बरोबरी साधली. त्यानंतर लगेचच तीन मिनिटांनी म्हणजेच 51 व्या मिनिटाला ओ टनाकानं के मिटोमाच्या मदतीने गोल मारला. यामुळे सामन्यात 2-1 ने आघाडी मिळाली. मात्र हा गोल वादात अडकल्याने VAR (Video Assistant Referee) रिव्ह्यू घेण्यात आला. यात जापानच्या बाजूने निकाल दिला. या निर्णयानं जर्मनीचं फुटबॉल वर्ल्डकपमधील स्वप्न भंगलं आहे. मात्र नेटकऱ्यांनी सोशल मीडियावर ट्रोल करण्यास सुरुवात केलं आहे.

Although tonight is historic for Japan, I can’t help but believe that there is something not right with this World Cup. Lots of controversial decisions and no show of the view from VAR. The ball looked to have crossed the line on the second Japan goal to me. #VAR #WorldCup pic.twitter.com/gGzRYKU92s

— Oscar Brown (@redpilloscar) December 1, 2022