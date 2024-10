बाबा सिद्दीकीच्या हत्येमुळे भारताच्या माजी क्रिकेटरला बसला धक्का, रात्री 2 वाजता केलं 'हे' काम

Baba Siddiqui Death : राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नेते बाबा सिद्दीकी यांची शनिवारी मुंबईत भर रस्त्यात गोळी झाडून हत्या करण्यात आली. बाबा सिद्दीकी यांना उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते मात्र उपचारांदरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. सिद्दीकी यांच्यासोबत ही घटना घडली तेव्हा ते त्यांचा मुलगा आणि आमदार जीशान सिद्दीकी यांच्या कार्यालयाबाहेर दसरा साजरा करत होते. बाबा सिद्दीकी हे राजकारणात असले तरी त्यांचे बॉलिवूडच्या लोकांसोबत खास संबंध होते. दरवर्षी त्यांनी आयोजित केलेल्या इफ्तार पार्टीला मोठ्या संख्येने सेलिब्रिटी उपस्थित राहायचे.

बाबा सिद्दीकी यांच्या मृत्यमुळे अनेक लोकांना धक्का बसला. भारतीय पुरुष संघाचा माजी क्रिकेटर युवराज सिंह याने बाब सिद्दीकी यांच्या हत्येनंतर एक भावुक पोस्ट लिहिली. युवराज सिंहने रात्री दोन वाजता सोशल मीडियावर ही पोस्ट लिहिली असून यात म्हंटले, 'बाबा सिद्दीकी यांच्या अकाली निधनाने मला धक्का बसला आणि खूप दुःख झाले. एक सच्चा नेता ज्याने लोकांसाठी अथक परिश्रम केले, त्यांचा प्रामाणिकपणा आणि मोठ्या मनाचा स्वभाव त्यांच्या ओळखीच्या सर्वांच्या स्मरणात राहील. या अविस्मरणीय कठीण काळात त्यांच्या कुटुंबियांप्रती माझी संवेदना आहे. त्यांच्या आत्म्याला चिरशांती लाभो'.

Shocked and deeply saddened by the untimely passing of Baba Siddique. A true leader who worked tirelessly for the people, his sincerity and large-heartedness will be remembered by all who knew him. My condolences to his family during this incredibly difficult time. May his soul…

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) October 12, 2024