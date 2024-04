'मी रात्री यापेक्षा जास्त खर्च करतो,' विरेंद्र सेहवागचं उत्तर ऐकून गिलक्रिस्ट पाहतच राहिला; 'आम्ही गरीब देशांमध्ये...'

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये विरेंद्र सेहवागला (Virender Sehwag) आजही सर्वात स्फोटक फलंदाज म्हणून ओळखलं जातं. टी-20 क्रिकेट सुरुही झालं नव्हतं, त्याच्याही आधीपासून विरेंद्र सेहवाग स्फोटक फलंदाजी करत आहे. कसोटी क्रिकेटमध्ये तर त्याने तिहेरी शतक ठोकलं असून, क्रिकेटच्या इतिहासात सुवर्णक्षरात आपल्या नावाची नोंद केली आहे. सध्या जगभरातील खेळाडू आयपीएलमध्ये खेळत असताना एक वेळ अशी होती जेव्हा विरेंद्र सेहवाग आपल्या संघात असावा अशी अनेक संघांची इच्छा होती. अनेकांना माहिती नाही, पण सेहवागला ऑस्ट्रेलियातील बिग बॅश लिगमध्ये खेळण्याची ऑफर देण्यात आली होती. सेहवागने ऑस्ट्रेलियाचा माजी खेळाडू ॲडम गिलक्रिस्टसोबतच्या (Adam Gilchrist) चर्चेत खुलासा केला की त्याला BBL फ्रँचायझीने एकदा 100,000 डॉलर्सची ऑफर दिली होती. पण त्याने ती ऑफर नाकारली.

या चर्चेदरम्यान गिलक्रिस्टने विरेंद्र सेहवागला भारतीय खेळाडू कधी बिग बॅश लीगमध्ये खेळतील का? अशी विचारणा केली. यावर विरेंद्र सेहवागने उपहासात्मकपणे उत्तर देताना भारतीय खेळाडूंकडे फार पैसे असल्याने गरज नाही असं म्हटलं.

ॲडम गिलक्रिस्टने तुला भविष्यात भारतीय खेळाडू इतर टी-20 स्पर्धांमध्ये खेळताना दिसतील असं वाटतं का? अशी विचारणाही केली. यावर सेहवागने हसत उत्तर दिलं की, 'नाही, गरज नाही. आम्ही श्रीमंत लोक आहोत, आम्ही गरीब देशांमध्ये जात नाही'. यानंतर सेहवागने आपण एकदा बीबीएलची ऑफर नाकारली होती असा खुलासाही केला.

Adam Gilchrist:- Do you see a time where Indian players will ever be able to go & play other T20 leagues? (Club Prairie fire YT).

Virender Sehwag replies:- "No, Don't need. We are rich people, we don't go to poor countries (laughs)". pic.twitter.com/wRVGYXILug

— Tanuj Singh (@ImTanujSingh) April 24, 2024