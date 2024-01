भारत-मालदीव वादात पाकिस्तानी खेळाडूची उडी; फक्त एका शब्दाचं ट्विट, पोस्ट व्हायरल

भारत आणि मालदीवमधील वादाने सध्या संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका करणाऱ्या तिन्ही मंत्र्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. पण या कारवाईनंतरही भारतीयांचा संताप मात्र कमी झालेला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवरील आक्षेपार्ह टीकेचा फक्त भारतच नाही तर जगभरातून निषेध केला जात आहे. अनेक देशांमधून नरेंद्र मोदींना समर्थन मिळत आहे. पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा माजी खेळाडू दानिश कनेरियानेही नरेंद्र मोदींच्या समर्थनार्थ पोस्ट शेअर केली आहे. एक्सवर शेअर केलेल्या पोस्टमधून दिनेश कनेरियाने फक्त एक शब्द आणि इमोजीत आपल्या भावना मांडल्या आहेत.

दिनेश कनेरियाने एक्सवर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये लक्षद्वीप लिहिलं असून सोबत आगीचा इमोजी शेअर केला आहे. थोडक्यात कनेरियाने आपल्या पोस्टमध्ये लक्षद्वीने मालदीवमध्ये आग लागल्याचं म्हटलं आहे.

भारत-मालदीव वादावर बॉलिवूडसह क्रीडा जगतातील अनेक दिग्गजांनी आपलं मत मांडत निषेध व्यक्त केला आहे. सचिन तेंडुलकर, वीरेंद्र सेहवाग, सुरेश रैना, इरफान पठाण, हार्दिक पांड्या आणि शिखर धवनसह अनेक खेळाडूंचं नाव यात जोडलं गेलं आहे. सुरेश रैनाने पोस्टमधून आपला संताप व्यक्त केला असून भारतीयांप्रती द्वेष आणि वांशिक टिप्पणी करणं फार खेदजनक असल्याचं म्हटलं आहे.

250+ days since we rang in my 50th birthday in Sindhudurg!

The coastal town offered everything we wanted, and more. Gorgeous locations combined with wonderful hospitality left us with a treasure trove of memories.

India is blessed with beautiful coastlines and pristine… pic.twitter.com/DUCM0NmNCz

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 7, 2024