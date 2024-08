शेतकरी आंदोलनाचा 200 वा दिवस, विनेश फोगट पोहोचली शंभू बॉर्डरवर, राजकारणात येण्याबाबत केला खुलासा

Vinesh Phogat Farmer Protest : शंभू बॉर्डर मागील अनेक महिन्यांपासून सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा आज 200 वा दिवस असून यानिमित्ताने शेतकऱ्यांकडून जोरदार निदर्शन करण्यात आले. यावेळी भारताची ऑलिम्पिक कुस्तीपटू विनेश फोगट ही सुद्धा या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी शंभू बॉर्डरवर पोहोचली. यावेळी तेथील शेतकरी नेत्यांनी विनेशचे स्वागत करून तिचा सत्कार देखील केला. यावेळी विनेशने शेतकरी आंदोलनाबाबत तिची भूमिका मांडली तसेच राजकारणात एंट्रीबाबत सुद्धा महत्वाचे भाष्य केले.

विनेश फोगटने शेतकरी आंदोलनाचे समर्थन करताना म्हंटले की, "शेतकरी त्यांच्या हक्कासाठी मागील अनेक काळापासून येथे बसलेत, परंतु त्यांची ऊर्जा अजूनही कमी झालेली नाही. मी स्वतःला भाग्यवान समजते की मी एका शेतकरी कुटुंबात जन्मले आहे. तुमची मुलगी तुमच्या सोबत आहे. आपल्या हक्कांसाठी आपल्याला स्वतः उभे रहावे लागेल कारण आपल्यासाठी कोणी येणार नाही. मी देवाकडे प्रार्थना करते की तुमच्या सर्व मागण्या पूर्ण होउ दे, आणि जो पर्यंत तुमच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत तो पर्यंत मागे हटू नका". विनेश पुढे म्हणाली, " जेव्हा आम्ही आपल्या मागण्यांसाठी आवाज उठवतो तेव्हा प्रत्येकवेळी ते राजकारण नसते, तुम्हाला आमचं म्हणणं ऐकून घ्यायला हवं."

#WATCH | At the farmers' protest site at Shambhu border, Olympian wrestler Vinesh Phogat says, "Your agitation completes 200 days today. I pray to God that you get what you have come here for - your right, for justice...Your daughter stands with you. I also urge the Government.… pic.twitter.com/nUlkaTT399

— ANI (@ANI) August 31, 2024