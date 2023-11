वर्ल्डकपमधून बाहेर पडल्यानंतर हार्दिक पांड्याची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाला 'माझ्यासाठी हे पचवणं...'

वर्ल्डकप स्पर्धा सुरु असतानाच भारतीय संघाला धक्का बसला आहे. भारतीय क्रिकेट संघाचा अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पांड्या वर्ल्डकप स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. बांगलादेशविरोधातील सामन्यात जखमी झालेला हार्दिक पांड्या लीगमधील अखेरच्या किंवा सेमी-फायनल सामन्यात पुनरागमन करेल अशी आशा होती. पण आता हार्दिक पांड्या वर्ल्डकपमध्ये खेळणार नाही हे स्पष्ट झालं आहे. हार्दिक पांड्याच्या जागी प्रसिद्ध कृष्णाला संघात जागा देण्यात आली आहे.

दरम्यान वर्ल्डकप संघातून बाहेर पडल्यानंतर हार्दिक पांड्याने एक्सवर पोस्ट शेअर करत आपल्या भावना मांडल्या आहेत. मी आता वर्ल्डकप स्पर्धेचा भाग नाही ही गोष्ट पचवणं फार जड आहे असं हार्दिकने म्हटलं आहे. तसंच हा संघ विशेष असून सर्वांनाच अभिमान वाटेल अशी कामगिरी करेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

हार्दिकने पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, "मी आता उर्वरित वर्ल्डकपचा भाग नसेन ही गोष्ट पचवणं थोडं जड आहे. पण मी प्रत्येक चेंडूवर संघासाठी चिअऱ करत असेन. तुमच्या शुभेच्छा, प्रेम आणि पाठिंब्यासाठी आभार. हा संघ विशेष असून सर्वांनाच अभिमान वाटेल अशी कामगिरी करेल".

Tough to digest the fact that I will miss out on the remaining part of the World Cup. I'll be with the team, in spirit, cheering them on every ball of every game. Thanks for all the wishes, the love, and the support has been incredible. This team is special and I'm sure we'll… pic.twitter.com/b05BKW0FgL

— hardik pandya (@hardikpandya7) November 4, 2023