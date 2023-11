Virat kohli Century : 'मला 365 दिवस लागले, पण तूला...', 49 व्या शतकानंतर सचिनची विराटकडे खास मागणी!

Sachin Tendulkar On Virat kohli : भारतीय संघाचा माजी कर्णधार विराट कोहली (Virat kohli) याने रविवारी वाढदिवसादिवशी वनडे कारकिर्दीतील 49 वं झळकावलं. वनडे विश्वचषक (World Cup 2023) मधील 37 वा सामना भारत आणि दक्षिण आफ्रिका (IND vs SA) यांच्यात खेळला गेला. या सामन्यात विराटने संयमी खेळी करून शतक ठोकलं (Virat kohli 49th Century) अन् टीम इंडियाला 300 चा टप्पा पार करून दिला. आजच्या सामन्यात विराटने सचिन तेंडूलकरच्या विश्वविक्रमाची बरोबरी केली आहे. कोहलीच्या या किंग साईज खेळीमुळे सचिन देखील प्रभावित झाला आहे. सचिनने (Sachin Tendulkar) पोस्ट करत विराटचं कौतूक केलंय. त्याचबरोबर विराटकडे एक मागणी देखील केलीये.

विराट तू चांगला खेळला. मला 49 शतकांवरून 50 शतकांवर जाण्यासाठी मला 365 दिवस लागले. मला आशा आहे की तू 49 वरून लवकरात लवकर 50 वर जाशील आणि पुढील काही दिवसात माझा विक्रम मोडशील, असं म्हणत सचिनने (Sachin Tendulkar On Virat kohli ) विराटकडे वर्ल्ड कपमध्येच 50 व्या शतकाची मागणी केली आहे.

Well played Virat.

It took me 365 days to go from 49 to 50 earlier this year. I hope you go from 49 to 50 and break my record in the next few days.

Congratulations!!#INDvSA pic.twitter.com/PVe4iXfGFk

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 5, 2023