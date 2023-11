World Cup सुरू असतानाच आली गुड न्यूज, 'या' तारखेला होणार IND vs PAK सामना

IND vs PAK : भारत आणि पाकिस्तान म्हटलं की सर्वांच्या अंगात उत्साह संचारतो. चाहते नेहमीच भारत-पाकिस्तान (IND vs PAK) क्रिकेट सामन्याची आतुरतेने वाट पाहत असतात. नुकताच 2023 च्या विश्वचषकात (World Cup 2023) दोन्ही संघांमध्ये सामना झाला. या सामन्यात टीम इंडियाने एकतर्फी विजय मिळवला होता. या स्पर्धेदरम्यान क्रिकेट चाहत्यांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. आता चाहत्यांना पुन्हा भारत आणि पाकिस्तान (India vs Pakistan) यांच्यातील सामना पहायला मिळणार आहे. हे ऐकल्यानंतर तुम्हालाही प्रश्न पडला असेल... कसं ते पाहा?

पुढील महिन्यात होणाऱ्या अंडर-19 आशिया चषक स्पर्धेत (Under 19 Asia Cup) भारत आणि पाकिस्तान संघ आमनेसामने येणार आहेत. आशियाई क्रिकेट परिषदेने या स्पर्धेची घोषणा केली आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील हा सामना 10 डिसेंबर रोजी दुबईतील आयसीसी अकादमी ओव्हल 1 स्टेडियमवर होणार आहे. त्याच वेळी, ही स्पर्धा 8 डिसेंबरपासून सुरू होईल. अंतिम सामना 17 डिसेंबर रोजी दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. त्याचं वेळापत्रक देखील आता समोर आलंय.

८ डिसेंबर – भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान

10 डिसेंबर - भारत विरुद्ध पाकिस्तान

१२ डिसेंबर – भारत विरुद्ध नेपाळ

15 डिसेंबर - दोन्ही उपांत्य फेरीचे सामने

17 डिसेंबर - अंतिम सामना

Anticipation mounts as we are all set for the commencement of the U-19 Men's Asia Cup! Brace yourself for an epic showdown as Dubai hosts the top 8 Asian teams while they lock horns against each other to attain ultimate glory. #ACCU19MensAsiaCup pic.twitter.com/HfsT0GrDNP

— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) November 8, 2023