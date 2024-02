भारतीय क्रिकेटविश्वाला धक्का! दिग्गज क्रिकेटपटूचं निधन

भारतीय क्रिकेटविश्वाला आज मोठा धक्का बसला आहे. भारतीय कसोटी क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार आणि हयात असणारे सर्वात जुने क्रिकेटपटू दत्ताजीराव गायकवाड यांचं निधन झालं आहे. वयाच्या 95 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. बडोदा रुग्णालयात वृद्धापकाळाने त्यांचं निधन झालं. त्यांच्या निधनाच्या वृत्ताने क्रिकेटविश्वावर शोककळा पसरली आहे. इरफान पठाणसह अनेक भारतीय क्रिकेटपटूंनी सोशल मीडियावरुन शोक व्यक्त करत आपल्या भावनांना वाट मोकळी करुन दिली आहे.

दत्ताजीराव गायकवाड हे माजी क्रिकेटर आणि प्रशिक्षक अंशुमन गायकवाड यांचे वडील आहेत. त्यांनी 1952 ते 1961 दरम्यान 11 कसोटी सामने खेळले. 1959 च्या इंग्लंड दौऱ्यात ते भारतीय संघाचे कर्णधार होते. त्यानी चार सामन्यात भारताचं नेतृत्व केलं. उजव्या हाताने फलंदाजी करणारे दत्ताजीराव गायकवाड यांनी आपल्या कारकिर्दीत 18.42 च्या सरासरीने 350 कसोटी धावा केल्या. 1959 मध्ये नवी दिल्ली येथे वेस्ट इंडिजविरुद्ध त्यांनी आपल्या सर्वाधिक 52 धावांची नोंद केली होती.

under the shade of the banyan tree at the Motibag cricket ground, from his blue Maruti car, Indian captain D.K. Gaekwad sir tirelessly scouted young talent for Baroda cricket, shaping the future of our team. His absence will be deeply felt. A great loss for cricketing community.… pic.twitter.com/OYyE2ppk88

TRENDING NOW news

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) February 13, 2024