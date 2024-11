रोहित शर्माची कर्णधारपदावरुन तडकाफडकी उचलबांगडी? पाकिस्तान कनेक्शन समोर; 'त्या' फोटोने वाद

Rohit Sharma Sacked As India Captain? : भारतीय कसोटी संघाचा कर्णधार रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलियन दौऱ्याच्या पहिल्या कसोटी सामन्यामध्ये सहभागी होणार नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. पर्थ येथे होणाऱ्या कसोटीसाठी भारतीय संघ टप्प्याटप्प्यात रवाना होत आहे. मात्र असं असतानाच बॉर्डर-गावसकर चषकाच्या संपूर्ण स्पर्धेसाठी रोहित शर्माला डच्चू देण्यात आला आहे की काय अशी शंका उपस्थित करण्यात येत आहे. यामागील कारण ठरलं आहे, ऑस्ट्रेलियन प्रसारमाध्यमं!

नेमकं घडलं काय?

झालं असं की, फॉक्स क्रिकेट वाहिनीवरुन ऑस्ट्रेलियामध्ये बॉर्डर गावसकर चषक मालिका लाइव्ह दाखवली जाणार आहे. मात्र याच वाहिनीवरील एका फोटोने सोशल मीडियावर धुमाकूळ गातला आहे. रविवारी पर्थच्या मैदानावर पाकिस्तान आणि ऑस्ट्रेलियादरम्यान तिसरा एकदिवसीय सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यादरम्यान फॉक्स क्रिकेट वाहिनीवर भारत आणि ऑस्ट्रेलियादरम्यानच्या कसोटी मालिकेचा तपशील दाखवण्यात आला. मात्र या इन्फोग्राफिकमध्ये भारताचा कर्णधार म्हणून रोहित शर्माऐवजी विराट कोहलीचा फोटो दाखवण्यात आला आहे. एकीकडे ऑस्ट्रेलियन कर्णधार पॅट कमिन्स आणि दुसरीकडे विराट कोहली असा फोटो पाहून अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आणि संपूर्ण मालिकेसाठी रोहित शर्माला डच्चू देण्यात आला आहे की काय अशी चर्चा सुरु झाली.

...म्हणून झळकला विराट?

आता विराट कोहलीचा फोटो का दाखवण्यात आला याबद्दल वेगवेगळे तर्क मांडले जात असतानाच विराटची ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची दमदार कामगिरी यासाठी कारणीभूत असल्याचं चाहत्यांचं म्हणणं आहे. ऑस्ट्रेलियात खेळवण्यात आलेल्या मागील 13 सामन्यांमध्ये विराट कोहलीने 1352 धावा केल्या असून त्याची धावांची सरासरी 54 इतकी राहिली आहे. विराटने एकूण 6 शतकं आणि चार अर्धशतकं झळकावली आहेत. 2014-15 च्या दौऱ्यात विराटने 86.50 च्या सरासरीने 692 धावा केल्या. धोनीने अचानक कसोटीमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर विराटच्या खांद्यावर कर्णधारपदाची जबाबदारी असलेली ही पहिलीच कसोटी मालिका होती.

फोटो झाला व्हायरल

सोशल माडियावर रविवारी फॉक्स क्रिकेट वाहिनीने दाखवलेल्या माहितीचा फोटा व्हायरल होत आहे.

FOX CRICKET POSTER FOR INDIA VS AUSTRALIA 1ST TEST.

मजेदार प्रतिक्रिया

यावर अनेकांनी मजेदार प्रतिक्रिया नोंदवल्यात...

1) आधीच विराटला दिला डच्चू

Fox cricket Sacked Rohit Sharma already

2) नव्या वादाला फुटलं तोंड

Fox Cricket Australia intends to start a fresh fanwar between fans of Rohit Sharma and Virat Kohli. It is projecting Virat Kohli as the face of team India, because he is a popular and TRP driven face there. Rohit Sharma fans are not going to take it lightly.

3) कर्णधाराचा अपमान

Big insult to our Indian Captain

Big insult to our Indian Captain

Fox Cricket knows who is the face of Indian cricket hence they are deliberately insulting Rohit

4) मवा विश्वासच बसत नाहीये

Still not believe,Rohit Sharma is missing from poster.. He is our captain... But due to biggest brand in cricket,Kohli got place here.. Do not humiliate captain Rohit Sharma

असा असेल भारताचा ऑस्ट्रेलिया दौरा

पहिली कसोटी - 22 ते 26 नोव्हेंबर (पर्थ)

दुसरी कसोटी - 6 ते 10 डिसेंबर (अॅडलेड)

तिसरी कसोटी - 14 ते 18 डिसेंबर (ब्रिस्बेन)

चौथी कसोटी - 26 ते 30 डिसेंबर (मेलबर्न)

पाचवी कसोटी - 3 ते 7 जानेवारी (सिडनी)