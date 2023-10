Pakistan Team : वर्ल्ड कपमधील पराभव जिव्हारी! पाकिस्तानचे चीफ सिलेक्टर इंझमामचा तडकाफडकी राजीनामा

Pakistan Team, World Cup 2023 : पाकिस्तान क्रिकेट संघाला यंदाच्या वर्ल्ड कपमध्ये मोठी कामगिरी करता आली नाही. पहिल्या दोन सामन्यात विजय मिळवल्यानंतर टीम इंडियाने पाकिस्तानच्या विजयाची गाडी रुळावरून खाली उतरवली. त्यानंतर पाकिस्तानला (Pakistan Cricket team) कमबॅक करता आलं नाही. पाकिस्तानचा संघ मागील चारही सामन्यात फेल ठरला. त्यामुळे आता पाकिस्तान वर्ल्ड कपमधून जवळजवळ बाहेर गेला आहे. पाकिस्तानच्या या खराब कामगिरीनंतर आता पाकिस्तानमध्ये मोठी खळबळ उडाल्याचं पहायला मिळतंय. अशातच आता पीसीबीचे (PCB) मुख्य निवडकर्ते इंझमाम उल हक (Inzamam-ul-Haq) यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.

Pakistan Cricket Board (PCB) has set up a five-member fact-finding committee to investigate allegations in respect of conflict of interest reported in the media pertaining to the team selection process.

The committee will submit its report and any recommendations to the PCB…

— PCB Media (@TheRealPCBMedia) October 30, 2023