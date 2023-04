IPL 2023: "तू अजून म्हातारा..." असं सांगताच धोनीने दिलं उत्तर; म्हणाला "फक्त जर तुम्ही सचिन तेंडुलकर..."

IPL 2023: आयपीएलच्या निमित्ताने महेंद्रसिंग धोनी (Mahendra Singh Dhoni) पुन्हा एकदा चर्चेत असून त्यांचं नेतृत्वकौशल्य आणि फिटनेस यांचं कौतुक होत आहे. सनरायजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) संघाविरोधात झालेल्या सामन्यात धोनीने स्टम्पच्या मागे जबरदस्त झेल घेतला. तसंच स्टम्पिंग आणि रन-आऊट घेत हैदराबाद संघाला 20 षटकांत 134 धावांवर रोखलं. या सामन्यात चेन्नईने (Chennai Superkings) हैदराबादचा सहज पराभव केला. दरम्यान सामन्यानंतर धोनीने घेतलेल्या झेलाची चांगलीच चर्चा रंगली होती. मात्र 'कॅच ऑफ द मॅच'चा पुरस्कार ऋतुराज गायकवाडला देण्यात आला. सामन्यानंतर धोनीने झेल घेण्यासाठी सध्याचा भारतीय संघाचा प्रशिक्षक राहुल द्रविडने केलेल्या प्रयत्नाचा किस्सा सांगितला.

सामन्यानंतर बोलताना धोनीने सांगितलं की, "अनुभव मिळवणं खूप महत्वाचं आहे आणि तो तेव्हाच येऊ शकतो जेव्हा तुमचं वय होतं. यामध्ये सचिन तेंडुलकर अपवाद आहे".

"मी चुकीच्या ठिकाणी होते. आम्ही ग्लोव्ह्ज घालतो, म्हणून लोकांना हे सोपं आहे असं वाटतं. मला वाटतं हा फार उत्तम झेल होता. यामागे क्षमता नाही तर कधी कधी तुम्ही चुकीच्या ठिकाणी चुकीच्या वेळी उभे असता," असं धोनीने सांगितलं.

In his own style, @msdhoni describes yet another successful day behind the stumps

And along with it, shares a special Rahul Dravid story and admiration for @sachin_rt #TATAIPL | #CSKvSRH pic.twitter.com/4gL8zU9o9v

— IndianPremierLeague (@IPL) April 21, 2023