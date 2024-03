'पैसा कमवण्यापासून कोण थांबवतंय, पण देशापेक्षा तुम्ही...'. MI चा माजी खेळाडू हार्दिक पांड्यावर संतापला

IPL 2024: क्रिकेटप्रेमींना आता आयपीएल स्पर्धेची उत्सुकता लागली आहे. 22 मार्चपासून आयपीएल स्पर्धेला सुरुवात होत आहे. चेन्नई आणि बंगळुरु यांच्यात पहिला सामना होणार आहे. दरम्यान या स्पर्धेत सर्वाधिक चर्चा मुंबई इंडियन्स संघाची आहे. याचं कारण पाचवेळा आयपीएल स्पर्धा जिंकणाऱ्या मुंबई इंडियन्स संघाचा कर्णधार बदलण्यात आला आहे. रोहित शर्माच्या खांद्यावरुन कर्णधारपदाची जबाबदारी काढून घेत, हार्दिक पांड्याकडे सोपवण्यात आली आहे. आयपीएलमध्ये या निर्णय़ाची सर्वाधिक चर्चा आहे. जर हार्दिक पांड्या संघाला अपेक्षित यश मिळवून देऊ शकला नाही तर त्याला टीकेचा सामना करावा लागू शकतो.

हार्दिक पांड्याला कर्णधार करण्याच्या निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी खेळाडू प्रवीण कुमार यानेही मुंबई इंडियन्सने कर्णधार बदलण्याच्या निर्णयावर टीका केली असून, काही कठोर प्रश्न विचारले आहेत.

"मुंबई इंडियन्सने फार घाईत निर्णय घेतला आहे का? की हार्दिक पांड्याला कर्णधार करण्याचा निर्णय योग्य होता?," अशी विचारणा प्रवीण कुमारने केली आहे. प्रवीण कुमार आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्स, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु आणि किंग्स इलेव्हन पंजाबकडून खेळला आहे.

Former cricketer Praveen Kumar talking about Hardik Pandya how he's fit only for IPL but not for nation or domestic. He also feels Rohit Sharma could have captained 3-4 more years in MI colour pic.twitter.com/2I6Hljvf88

