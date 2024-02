IPL 2024 आधीच धोनीच्या स्पेशल बॅटची चर्चा; तुम्हालाही वाटेल त्याचा अभिमान

IPL 2024 CSK MS Dhoni Special Bat: भारताच्या सर्वात यशस्वी कर्णधारांपैकी एक असलेल्या महेंद्रसिंह धोनी इंडियन प्रिमिअर लीगच्या 2024 च्या पर्वासाठी सज्ज होत आहे. धोनी चेन्नई सुपर किंग्जचं नेतृत्व करणार आहे. धोनीचं हे शेवटचं पर्व आहे. 42 वर्षीय धोनी नुकताच आगामी पर्वासाठी नेट्समध्ये सराव करताना पाहायला मिळाला. 2023 मध्ये चेन्नईच्या संघाला विक्रमी पाचव्यांदा आयपीएलचा चषक जिंकून देणाऱ्या धोनीचं शेवटचं पर्वही दमदार असावं अशी त्याच्या चाहत्यांबरोबर संघ सहकाऱ्यांचेही प्रयत्न असतील यात शंका नाही. तर आपलं शेवटचं पर्व चाहत्यांसाही खास असावं असा धोनीचा प्रयत्न असणार आहे. धोनी त्याच्या करिअरच्या सुरुवातीला होती तशी लांब केसांची हेअरस्टाइलमध्ये पुन्हा दिसू शकतो. मात्र आता त्याने केलेल्या एका कृतीमुळे चाहते भावूक झाले आहे.

सन 2004-05 मध्ये धोनी त्याच्या लांब केसांच्या हेअरस्टाइलमुळे चर्चेत होता. अगदी पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान परवेज मुशर्रफ यांनीही धोनीच्या या हेअरस्टाइलचं कौतुक केलं होतं. याच लूकमध्ये धोनी शेवटच्या आयपीएलमध्ये दिसू शकतो. जवळपास 20 वर्षानंतर धोनी या लूकमध्ये दिसणार आहे. याशिवाय यंदाच्या पर्वामध्ये धोनीची बॅटही खास असणार आहे.

with Long Hair Look Walking out to Bat at Chepauk, Just Imagine !! #MSDhoni #WhistlePodu #CSK #IPL2024 pic.twitter.com/AC4hEYUZ1V

2024 च्या आयपीएल पर्वात धोनीच्या बॅटवर यापूर्वी कधीही न पाहिलेला स्पॉन्सर दिसणार आहे. इंटरनेटवर धोनीचे सराव सत्रातील फोटो व्हायरल झाला आहे. या व्हायरल फोटोमध्ये धोनीच्या बॅटवर 'प्राइम स्पोर्टस'चं स्टीकर पाहायला मिळत आहे. 'प्राइम स्पोर्टस' हे झारखंडची राजधानी रांचीमध्ये असणारं धोनीच्या मित्राचं दुकान आहे. धोनीचा मित्र परमजीत सिंह म्हणजेच छोटू भैया या दुकानाचा मालक आहे.

MS Dhoni using Prime sports sticker in his last season for all the help his friend.

Prime Sports is the name of store owned by Paramjit Singh, a childhood friend MS Dhoni who helped to get Dhoni's first bat sponsorship.

We're in the endgame now. pic.twitter.com/FyxoAGBwy8

— (@rahulmsd_91) February 7, 2024