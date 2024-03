पाकिस्तानी क्रिकेटपटूने उडवली IPL ची खिल्ली! 523 धावा, 38 Sixes पाहून म्हणाला, 'हे तर सपाट पीच अन्...'

IPL 2024 SunRisers Hyderabad vs Mumbai Indians: मुंबई इंडियन्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद संघादरम्यान हैदराबादमधील राजीव गांधी इंटरनॅशनल स्टेडियममध्ये 27 मार्च रोजी झालेल्या सामन्यामध्ये यजमान संघाने 31 धावांनी विजय मिळवला. या सामन्यामध्ये धावांचा, षटकारांचा आणि विक्रमांचा पाऊस पडला. बुधवारी झालेल्या या सामन्याने प्रेक्षकांच्या डोळ्याचं पारणं फेडलं. जगभरातील क्रिकेट चाहत्यांनी या सामन्यानंतर खेळाडूंवर कौतुकाचा वर्षाव केला आहे. खरं तर हैदराबादमधील मैदानातील खेळपट्टी इतकी सपाट होती की जसप्रीत बुमराह आणि पॅट कमिन्ससारख्या गोलंदाजांचाही चांगलाच समाचार घेतला. मुंबई आणि हैदराबादच्या संघाने एकूण 523 धावा कुटल्या. या सामन्यामध्ये विक्रमी 38 षटकार लगावण्यात आले. कोणत्याही टी-20 सामन्यामध्ये दोन्ही संघांनी मिळून 500 धावांचा टप्पा ओलांडण्याची ही पहिलीच वेळ ठरली. मात्र या सामन्यातील धावांची संख्या पाहून पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंनी आयपीएलची खिल्ली उडवली आहे.

पाकिस्तानचा वेगवान गोलंदाज जुनैद खानने खेळपट्ट्यांवरुन तसेच मैदानाच्या आकारावरुन आयपीएल म्हणजेच पर्यायाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची खिल्ली उडवली आहे. "सपाट खेळपट्टी, कमी अंतरावर असलेली सीमारेषा, मैदानाच्या बाहेरील भागातून वेगाने पळणारा चेंडू... या साऱ्यालाच आयपीएल म्हणतात. तब्बल 278 चं लक्ष्य ठेवण्यात आलं आहे," असं जुनैदने 27 मार्च रोजी रात्री 9 वाजून 27 मिनिटांनी #MIvsSRH आणि #IPL2024 हॅशटॅग वापरुन केलेल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे.

Flat pitches, small boundaries, quick outfield. This is called IPL A target of 278 #MIvsSRH #IPL2024

एवढ्या मोठ्या धावसंथ्येचा पाठलाग करताना मुंबईच्या संघाने काही काळासाठी हैदराबादच्या संघाला धडकी भरवली होती. मुंबईच्या संघानेही तोडीस तोड फलंदाजी केली. मात्र ते लक्ष्यापासून 32 धावा दूर राहिले. सामन्याचा निकाल लागल्यानंतरही जुनैदने पोस्ट केली. "सर्व श्रेय खेळपट्टीला द्यायला हवं. 40 ओव्हरमध्ये 523 धावा कुटल्या आणि केवळ 8 विकेट्स पडल्या," असं जुनैदने म्हटलं आहे. "हे खरोखरचं क्रिकेट आहे की दांडीच्या मदतीने खेळलं जाणारं क्रिकेट?" असा सवालही जुनैदने विचारला आहे.

Credit goes to the wicket. 523 runs in just 40 overs with only 8 wickets fallen.

Is this actual cricket or is it stick cricket??#MIvsSRH#IPL2024

— Junaid khan (@JunaidkhanREAL) March 27, 2024