'मेंदू काय...' भारतीय गोलंदाजांवर संशय घेणाऱ्या हसन राजाला न्यूझीलंडच्या खेळाडूने झापलं, 'आधी याचं...'

न्यूझीलंडचा माजी खेळाडू मिशेल जॉन मैक्ग्लाशनने पाकिस्तानचा माजी क्रिकेट हसन राजा याला खडेबोल सुनावले आहेत. पाकिस्तान न्यूज चॅनेलवर झालेल्या चर्चेत हसन राजाने आयसीसी किंवा अम्पायर्स भारतीय संघाला नवीन चेंडू देत आहेत का? याची पाहणी झाली पाहिजे अशी मागणी केली आहे. यानंतर मिशेलने हसन राजावर उपहासात्मकपणे टीका करताना त्याचं मानसिक आरोग्य तपासलं पाहिजे असं म्हटलं आहे.

गुरुवारी भारताने श्रीलंकेचा 302 धावांनी मोठा पराभव केला. मोहमम्द सिराज, मोहम्मद शमी आणि जसप्रीत बुमराह या तिघांनीही या सामन्यात जबरदस्त गोलंदाजी केली. यानंतर एकीकडे तिघांवर कौतुकाचा वर्षाव होत असताना दुसरीकडे हसन राजाने आयसीसी किंवा अम्पायर्स भारतीय संघाला नवीन चेंडू देत आहेत का? याची पाहणी झाली पाहिजे अशी मागणीच केली आहे.

"आम्हाला समजत नाही आहे की, हे फलंदाज इतर संघांविरोधात चांगले खेळतात. पण जेव्हा भारतीय संघातील मोहम्मद शमी, सिराज गोलंदाजी करतात तेव्हा ते दक्षिण आफ्रिकेच्या अॅलन डोनाल्ड आणि मखाया यांच्यासारखे वाटतात. तेव्हा चेंडूच्या एका बाजूला चमक असायची आणि चेंडू स्विंग होत असे. पण आता तर प्रत्येक डावानंतर चेंडू बदलतात असं वाटत आहे. आयससी, अम्पायर्स, थर्ड अम्पायर किंवा बीसीसीआय हे चेंडू देत असेल तर त्याची पाहणी झाली पाहिजे," असं हसन राजा म्हणाला.

Narh is this for real? He realises everyone picks from the same box of balls after the toss hahaha if this isn’t satire i think there needs to be a full investigation into his mental health. https://t.co/U5JsfipEZZ

