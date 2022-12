"आता माझं..." Mohammad Shami ला नेमकं काय झालंय? हॉस्पिटलमधील फोटो व्हायरल!

Mohammad Shami Sport News : भारताचा स्टार बॉलर मोहम्मद शमीचा उपचार घेतानाचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. शमीचा हा फोटो चाहत्यांना प्रश्न पडला आहे की शमीला अचानक काय झालं?, शमीने स्वत: हे फोटो शेअर केले असून त्याच्या खांद्याला दुखापत झाली आहे. मोहम्मद शमीने स्वत: पोस्ट करत याबाबत माहिती दिली आहे. (Mohammad Shami Hospital photo viral Sport marathi News)

तुम्हाला दुखापती मजबूत बनवतात. माझ्या कारकिर्दीमध्ये अनेकवेळा मला दुखपतींचा सामना करावा लागला आहे. मात्र याने मला काही फरक पडत नाही. कारण त्यातून मी काहीतरी शिकतो आणि मजबूत होतो. आता मी पुन्हा एकदा जोरदार कमबॅक करणार आहे, असं मोहम्मद शमीने म्हटलं आहे.

भारतीय संघ बांगलादेशच्या दौऱ्यावर असून यामध्ये 3 एकदिवसीय सामने, 2 कसोटी सामने अशा दोन मालिका खेळणार आहे. शमी त्याच्या दुखापतीमुळे बाहेर झाला असून त्याच्या जागी उमरान मलिकला संधी देण्यात आली आहे. मोहम्मद शमीच्या दुखापतीची बातमी संघाला मोठा धक्का मानली जात आहे. कारण एकदिवसीय सामनेच नाही तर कसोटीसाठी फिट नसेल तर संघ व्यवस्थापना समोर मोठ्या अडचणी येऊ शकतात.

Injury, in general, teaches you to appreciate every moment. I’ve had my share of injuries throughout my career. It’s humbling. It gives you perspective. No matter how many times I’ve been hurt, I’ve learned from that injury and come back even more strongerpic.twitter.com/EsDLZd30Y7

