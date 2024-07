Rohit Sharma: रोहित शर्माकडून तिरंग्याचा अपमान? भारतीय कर्णधाराने केली मोठी चूक!

Rohit Sharma Indian Flag Controversy: 29 जून ही तारीख कोणताही क्रिकेट चाहता विसरणार नाही. याच दिवशी रोहित शर्माने कोट्यवधी टीम इंडियाच्या चाहत्यांचं स्वप्न सत्यात उतरवलं. रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडियाने बार्बाडोसमध्ये टी-20 वर्ल्डकपवर आपलं नाव कोरलं. तब्बल 11 वर्षांनी वर्ल्डकप भारतात आला. तेव्हापासून दररोज रोहित शर्मा चर्चेचा विषय ठरलाय. अशातच रोहितने त्याच्या सोशल मीडिया अकाऊंडचा फोटो देखील बदलला आहे. मात्र यावरून आता मोठा वाद झाल्याचं दिसून येतंय.

टीम इंडियाचा कर्णधार रोहित शर्मा गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत आहे. टी-20 वर्ल्डकप ट्रॉफी जिंकल्यामुळे, नंतर त्याच्या निवृत्तीबद्दल, नंतर विजयाच्या परेडमधील त्याच्या फोटोंवरून. पण सध्या रोहित शर्मा एका वादामुळे चर्चेत आहे. रोहित शर्माने त्याच्या X या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केलेल्या नवीन प्रोफाइल फोटोवरून हा वाद निर्माण झाला आहे. ज्यावर सोशल मीडिया यूजर्सने त्याला तिरंग्याचा अपमान केल्याचा आरोप केला आहे.

8 जुलैच्या संध्याकाळी सोशल मीडिया साईटवर रोहित शर्माने त्याचा प्रोफाईल फोटो बदलला. मात्र विश्वविजेत्या कर्णधाराने ट्विटरवर प्रोफाईल फोटो बदलताच त्याला चाहत्यांच्या रोषाला सामोरं जावं लागलं. यावेळी रोहित शर्माने देशाचा राष्ट्रध्वज तिरंग्याचा अपमान केल्याचं म्हटलं आहे.

T20 वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर रोहितने बार्बाडोसच्या केनसिंग्टन ओव्हलवर भारतीय ध्वज रोवल्याचे फोटो प्रोफाइलवर लावला आहे. रोहितचा उद्देश क्रिकेटविश्वात भारताचा दबदबा दाखवणं हा बहुधा असला, तरी परदेशी भूमीवर राष्ट्रध्वज रोवणं चाहत्यांना अयोग्य वाटतंय. याशिवाय दुसरीकडे फोटोमध्ये राष्ट्रध्वज जमिनीला स्पर्श करत असल्याचं समोर आलंय. यावेळी चाहत्यांनी 1971 च्या राष्ट्रीय सन्मान अपमान प्रतिबंधक कायद्याचा देखील हवाला दिला आहे, ज्यामध्ये असं म्हटलंय की, "ध्वज जाणूनबुजून जमिनीला स्पर्श करू नये किंवा पाण्यात पडू देऊ नये."

If someone had done this in India, people would have screamed about disrespecting the home soil. This was over the top and unnecessary. Many Indians cried about Marsh and the cup though… https://t.co/a0JXc45xLo

flag code of India

Part - III ,section - IV, 3.20

“The flag shall not be allowed to touch the ground or the floor or trail in water”

it comes under incorrect display

Please @ImRo45 don’t disrespect the Indian flag !

I tweeted this the same day we won , but deleted the tweet https://t.co/lrIKHRVGgw

— Reddit_user (@reddit_user_) July 8, 2024