मोडलेल्या हाताने डायमंड लीग फायनल खेळला नीरज चोप्रा, पोस्टद्वारे केला खुलासा

Neeraj Chopra Injured Before Diamond League Final : भारतचा स्टार भालाफेकपटू नीरज चोपडा याने शनिवार 14 सप्टेंबर रोजी डायमंड लीगच्या फायनल राउंडमध्ये 87.86 मीटर भालाफेक करून सलग दुसऱ्यांदा दुसरे स्थान पटकावले. यावेळी डाव्या हाताला दुखापत झालेली असून सुद्धा नीरज या स्पर्धेत उतरला होता. तरीही त्याने जबरदस्त प्रदर्शन केले परंतु त्याला पहिला क्रमांक केवळ 1 सेंटीमीटरच्या फरकाने गमवावा लागला त्यामुळे तो डायमंड ट्रॉफी जिंकू शकला नाही. नीरजने स्पर्धेंनंतर सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करून स्वतः याबाबतचा खुलासा केला.

नीरज चोप्राने तिसऱ्या प्रयत्नात सर्वोत्तम थ्रो केला पण तो विजेत्या अँडरसन पीटर्सच्या 87.87 मीटरपेक्षा एक सेंटीमीटर मागे पडला. दोन वेळचा विश्वविजेता ग्रेनेडाच्या अँडरसन पीटर्सने पहिल्याच प्रयत्नात सर्वोत्तम थ्रो केला. जर्मनीच्या ज्युलियन वेबरने 85.97 मीटर फेक करून तिसरे स्थान पटकावले. टोकियो ऑलिम्पिक चॅम्पियन नीरज चोप्राने गेल्या महिन्यात पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये रौप्यपदक जिंकले होते. नीरज 2022 मध्ये डायमंड लीग जिंकलेला आहे. मात्र आता सलग दुसऱ्यांदा त्याचे डायमंड लीग टायटल जिंकण्याचे स्वप्न भंगले.

हेही वाचा : 'त्यापेक्षा तू आत्महत्या कर..' गोल्डन बॉय नवदीपची कहाणी ऐकून डोळ्यात येईल पाणी!

As the 2024 season ends, I look back on everything I’ve learned through the year - about improvement, setbacks, mentality and more.

On Monday, I injured myself in practice and x-rays showed that I had fractured the fourth metacarpal in my left hand. It was another painful… pic.twitter.com/H8nRkUkaNM

— Neeraj Chopra (@Neeraj_chopra1) September 15, 2024