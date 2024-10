Viral Video: क्रिकेटच नाही तर प्रशिक्षक जेसन गिलेस्पीही पाकिस्तानी खेळाडूंना शिकवत आहेत शिष्टाचार

PAK vs ENG: आजकाल, पाकिस्तान संघ 3 कसोटी मालिकेत इंग्लंड (PAK vs ENG) यजमान आहे. मालिकेतील पहिल्या दोन कसोटी सामन्यांनंतर आता मालिका १-१ अशी बरोबरीत असून गुरुवारपासून दोन्ही संघ रावळपिंडी स्टेडियमवर तिसरा आणि निर्णायक सामना खेळणार आहेत. पाकिस्तानने 12 कसोटीनंतर घरच्या मैदानावर एकही सामना जिंकलेला नाही. अशा स्थितीत रावळपिंडीत विजयी घोडदौड कायम ठेवत मालिका जिंकण्याचा प्रयत्न करेल. यादरम्यान जेव्हा संघाचे खेळाडू मैदानावर सराव करत होते, तेव्हा प्रशिक्षक जेसन गिलेस्पी यांनीही त्यांच्याशी संघाच्या रणनीतींबाबत चर्चा केली. यानंतर गिलेस्पीने असे काही केले, ज्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे आणि चाहते त्याचे खूप कौतुक करत आहेत.

खरं तर, मैदानावर सराव सुरू असताना, खेळाडू स्वत:ला ताजेतवाने ठेवण्यासाठी पाणी पीत होते. हे पाणी पिऊन खेळाडूंनी रिकाम्या पाण्याच्या बाटल्या मैदानाच्या एका बाजूला फेकल्या आणि तेथून निघून गेले. पण प्रशिक्षक गिलेस्पी शेवटपर्यंत तिथेच होते आणि त्यांनी खेळाडूंनी फेकलेल्या बाटल्या उचलल्या आणि जवळच ठेवलेल्या डस्टबिनमध्ये टाकल्या. त्यांच्या या कृतीचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. यानंतर सोशल मीडियावर अनेक लोक गिलेस्पीचे कौतुक करत आहेत. कुणीतरी लिहिले की, हा प्रशिक्षक पाकिस्तानी खेळाडूंना केवळ प्रशिक्षण देत नाही तर त्यांना शिष्टाचारही शिकवतो.

Gillespie picked up the empty bottles left by the Pakistani players after the practice session.

It's just a small thing, but it shows the mentality of our players. Cleaning up after oneself seems to be considered a menial task. Learn some basic manners.

