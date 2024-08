Olympics 2024: भारताला मोठा धक्का! Gold Medal च्या मॅचपूर्वीच विनेश फोगाट अपात्र

Olympics 2024: पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये भारताच्या सुवर्ण पदकाच्या आशा पल्लवित असताना आणि या पदकापासून भारतीय गट, कुस्तीपटू विनेश फोगाट अवघं एक पाऊल पदकापासून दूर असताना भारताला मोठा धक्का बसला आहे. वजन अधिक भरल्यामुळं विनेश 50 किलो वजनी गटात अपात्र ठरली असून, त्यामुळं तिचं ऑलिम्पिक गोल्डचं स्वप्न भंगलं आहे. 100 ग्रॅम वजन अधिक भरल्यामुळं विनेशला माघार घ्यावी लागत आहे. अंतिम सामन्यापूर्वी वजन केलं असता वजन जास्त भरल्यामुळं विनेशला हा धक्का पचवावा लागणार आहे.

Indian Wrestler Vinesh Phogat disqualified from the Women’s Wrestling 50kg for being overweight.

It is with regret that the Indian contingent shares news of the disqualification of Vinesh Phogat from the Women’s Wrestling 50kg class. Despite the best efforts by the team through… pic.twitter.com/xYrhzA1A2U