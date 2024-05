Virat Kohli: लोकांनी आमच्याकडून अपेक्षा ठेवू नये...; वर्ल्डकपपूर्वीच असं का म्हणतोय विराट कोहली?

Virat Kohli: अवघ्या 2 दिवसांनी आयसीसी टी-20 वर्ल्डकपला सुरुवात होणार आहे. टी-20 वर्ल्डकपच्या मिशनची भारताची सुरुवात 5 जूनपासून होणार आहे. टीम इंडियाचा पहिला सामना आयरलँडसोबत होणार आहे. वनडे वर्ल्डकपमध्ये मिळालेल्या पराभवानंतर चाहत्यांची यंदाच्या टी-20 वर्ल्डकप जिंकण्याच्या आशा फार वाढल्या आहेत. दरम्यान वर्ल्डकपपूर्वी चाहत्यांच्या अपेक्षांबाबत विराट कोहलीने मोठं विधान केलं आहे. नेमकं कोहली काय म्हणाला आहे ते पाहूयात.

वेस्ट इंडिज आणि अमेरिका या ठिकाणी होणारा आगामी T-20 वर्ल्डकप टीम इंडिया रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली खेळणार आहे. यावेळी सर्व चाहत्यांना टीम इंडियाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. अनेकांच्या म्हणण्याप्रमाणे विराट कोहलीचा आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीचा शेवटचा T20 वर्ल्डकप असू शकतो. यावेळी विराट कोहलीच्या म्हणण्याप्रमाणे, टीम इंडिया जिथे कुठे खेळते तेव्हा टीमकडून नेहमीच विजयाची अपेक्षा असते.

स्टार स्पोर्ट्सने टी-20 वर्ल्डकपच्या पार्श्वभूमीवर टीम इंडियाच्या खेळाडूंचे खास इंटरव्ह्यू घेतले आहेत. यावेळी विराट कोहली म्हणालाय की, भारत जिथे जिथे खेळेल त्या ठिकाणी अपेक्षा नेहमीच असतात. लोकांनी आमच्याकडून अपेक्षा ठेवू नयेत असं मी म्हणणार नाही. भारतात क्रिकेटकडे पूर्णपणे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिलं जातं. आणि ही आमची एक जमेची बाजू म्हणावी लागले.

"Everyone should feel I am part of this team and I am important" - @ImRo45

| Watch the Indian skipper discuss how he deals with people, the importance of understanding & analyzing opponents, how #TeamIndia is preparing for #IndiasGreatestLove and more!

| Don't miss… pic.twitter.com/jR5t3B1nWg

— Star Sports (@StarSportsIndia) May 30, 2024