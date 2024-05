'..तर आम्ही पाकिस्तानात जाऊन खेळण्यास तयार', रोहितची रोखठोक भूमिका; म्हणाला, 'आम्हाला काहीच..'

Rohit Sharma On Playing Cricket In Pakistan: भारत आणि पाकिस्तानचा क्रिकेट सामना म्हणजे क्रिकेटचा महासंग्रामच! केवळ भारत आणि पाकिस्तानच्या चाहत्यांना नाही तर सर्वच क्रिकेट चाहते या सामन्याची आतुरतेने वाट पाहत असतात. भारत आणि पाकिस्तानचा सामना म्हटलं की स्टेडियम खचाखच भरलेलं असतं. खरं तर सामन्याची तिकीटविक्री सुरु होते तेव्हाच काही हजारांपासून लाखांपर्यंतच्या किंमतीला ही तिकीटं विकली जातात. यावरुनच या सामन्यांची क्रेझ दिसून येते. भारत-पाक सामना लाइव्ह पाहणाऱ्यांची संख्या कोट्यवधींमध्ये असते. दोन्ही संघ एकमेकांविरुद्ध द्विपक्षीय मालिका 2007-2008 साली खेळले होते. दोन्ही संघ मागील एका तपाहून अधिक काळापासून केवळ आयसीसीसीच्या स्पर्धांमध्येच आमने-सामने येतात. दोन्ही देशांमधील राजकीय तणावामुळे ते केवळ आयसीसीच्या स्पर्धांमध्ये एकमेकांविरुद्ध खेळतात.

भारत आणि पाकिस्तानमध्ये द्विपक्षीय क्रिकेट मालिका खेळवण्यासंदर्भातील प्रश्नावर सामान्यपणे मागील बऱ्याच काळापासून कोणतेही क्रिकेटपटू थेट बोलत नाहीत. मात्र काही काळापूर्वी भारताचा कर्णधार रोहित शर्माने भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही संघांमधील मालिकेबद्दल अगदी स्पष्टपणे आपलं मत व्यकर्त केलं होतं. मालिका आणि सामने खेळवण्याचा निर्णय हा त्या त्या देशाच्या क्रिकेट मंडळांचा निर्णय असतो. मालिका निश्चित करणं हे कर्णधार म्हणून माझं किंवा इतर खेळाडूंचं काम नाही असंही रोहितने स्पष्ट केलेलं. आमच्यासाठी ज्या मालिका ठरवल्या जातात आम्ही तिथे फक्त त्या खेळण्यासाठी पोहोचतो, असंही रोहित म्हणाला.

पुढे बोलताना रोहितने, "भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) आम्हाला पाकिस्तानमध्ये जाऊन क्रिकेट खेळण्याची परवानगी दिली तर आम्हाला कराहीच अडचण नाही," असं म्हटलं होतं. पाकिस्तानी स्पोर्ट्स कंटेट क्रिएटर फरिद खानने रोहितच्या प्रतिक्रियेचा हा व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. त्याने, "रोहित कायमच पाकिस्तानबद्दल आणि पाकिस्तानी चाहत्यांबद्दल चांगल्या गोष्टी बोलतो. तो फार ग्रेट आहे," असं म्हटलं आहे. त्याने हा व्हिडीओ काल म्हणजेच 21 मे रोजी पोस्ट केला आहे.

Rohit Sharma said "If BCCI allows us, we will definitely go and play cricket in Pakistan. We have no issues at all"

Rohit has always said good things about Pakistan and Pakistani fans. Legend #IPL2024 #T20WorldCup pic.twitter.com/4RZuACIibA

— Farid Khan (@_FaridKhan) May 21, 2024