'जर सचिन तेंडुलकर सध्याच्या ICC नियमांत खेळला असता तर...'; सनथ जयसुर्याचं मोठं विधान

श्रीलंकेचा दिग्गज फलंदाज सनथ जयसुर्याने एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये काही नियम बदलण्याची गरज असल्याचं मत व्यक्त केलं आहे. एकेकाळचा स्फोटक फलंदाज म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जयसूर्याने एक्सवर पोस्ट शेअर करत हे मत मांडलं आहे. जर सचिन तेंडुलकर सध्याच्या आयसीसी नियमांत खेळला असता तर त्याने दुप्पट धावा आणि शतकं केली असती असंही तो म्हणाला आहे.

सनथ जयसूर्याने एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये दोन नव्या चेंडूंचा वापर करण्याच्या नियमाचा उल्लेख केला आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने 2011 मध्ये हा नियम लागू केला ज्यामध्ये दोन नवे चेंडू देण्यात येतात. एक चेंडू फक्त 25 षटकांसाठी वापरला जात असल्याने चेंडूचा आकार राखण्यात यामुळे मदत झाली. चेंडूचा कडकपणा टिकून राहिल्याने, फलंदाजांनी पुरेपूर फायदा घेतला आणि एकदिवसीय सामन्यातील सरासरी धावसंख्येमध्ये वाढ दिसू लागली.

पाकिस्तानच्या दिग्गज गोलंदाजाने गोलंदाजांचा खेळावर चांगला प्रभाव पडावा यासाठी आयसीसी आपल्या नियमात काही बदल करू शकते असं म्हटलं आहे. "एकदिवसीय क्रिकेट फलंदाजांसाठी फारच मैत्रीपूर्ण आहे. आयसीसीसाठी एक सल्ला आहे. दोन चेंडूंनी सामन्याची सुरुवात करा. पहिला चेंडू 30 ओव्हरनंतर काढून घ्या. शेवटी चेंडू 35 ओव्हर्स जुना असेल. यामुळे शेवटी चेंडू रिव्हर्स होताना दिसेल. ही कला वाचवा #ReverseSwing," असं वकार युनिसने म्हटलं आहे.

ODI cricket is too friendly for batters Suggestion @ICC 2 new balls to start, take away 1 ball after 30 overs, continue with the other. At the end that ball will only be 35 overs old. We’ll see some reverse at the end. Save the art of #ReverseSwing Comments please. pic.twitter.com/TQs5EZJy9Y

