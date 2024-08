पाकिस्तानच्या ड्रेसिंग रुममध्ये तुफान राडा; शान मसूद आणि शाहीन आफ्रिदीची हाणमारी; मध्यस्थी करणाऱ्या रिझवानलाही मारहाण

पाकिस्तान क्रिकेट संघ सध्या वेगवेगळ्या कारणांमुळे चर्चेत आहे. बांगलादेशविरोधातील पराभवानंतर पाकिस्तान संघावर कडाडून टीका होत आहे. दुसरीकडे क्रिकेट संघातील खेळाडूंमध्ये मतांतर आणि दुरावा असल्याचं बोललं जात आहे. त्यातच आता ड्रेसिंग रुममध्ये कर्णधार शान मसूद (Shan Masood) आणि जलदगती गोलंदाज शाहीन आफ्रिदी (Shaheen Afridi) यांच्यात राडा झाल्याचं वृत्त समोर येत आहेत. दोघेही आपापासत भिडले असून सोशल मीडियावर नेटकरी नाराजी व्यक्त करत असून, टीका करत आहेत.

घरच्या मैदानावर बांगलादेशविरोधातील पहिल्या कसोटी सामन्यात झालेल्या पराभवानंतर दोघांमध्ये वाद झाल्याचं बोललं जात आहे. दुसरा कसोटी सामना अद्याप होणं बाकी आहे. बांगलादेशने त्यांच्या दोन सामन्यांच्या मालिकेतील पहिल्या कसोटीत पाकिस्तानचा 10 गडी राखून पराभव करून 1-0 अशी आघाडी घेत इतिहास घडवला. हा विजय बांगलादेशचा पाकिस्तानवर कसोटी सामन्यातील पहिला विजय आहे.

बांगलादेशविरोधातील पराभवानंतर पाकिस्तान संघाच्या (Pakistan Cricket Team) व्यवस्थापनाने संघात बदल केला आहे. दुसऱ्या कसोटी सामन्यासाठी शाहीन आफ्रिदीला (Shaheen Afridi) संघातून वगळण्यात आलं आहे. यामुळे पाकिस्तानी क्रिकेट चाहत्यांना धक्का बसलेला असतानाच संघाच्या ड्रेसिंग रुममधून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

