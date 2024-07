'वा काय संघ आहे! ODI, टी-20 मधले शतकवीर वगळले, सिलेक्टर्सला कदाचित...'; थरुर संतापले

India vs Sri Lanka Squad Announcement: भारतात क्रिकेट, मनोरंजन आणि राजकारण या तीन गोष्टींबद्दल कधीही कुठेही आणि कोणाशीही चर्चा करु शकतो असं म्हटलं जातं. भारतामध्ये या तिन्ही गोष्टींची प्रचंड क्रेझ आहे. त्यातही दोन क्षेत्र एकत्र आल्यानंतर अशा बातमीकडे विशेष लक्ष जातं. सध्या लोकसभेतील खासदार शशी थरुर हे क्रिकेटसंदर्भातील एका विधानामुळे चर्चेत आहेत. थरुर हे फार मोठे क्रिकेट चाहते आहेत. त्यांनी गुरुवारी भारतीय क्रिकेट नियाम मंडळाने म्हणजेच बीसीसीआयने श्रीलंकन दौऱ्यासाठी निवडलेल्या दोन्ही संघांमधील खेळाडूंची यादी पाहून उघडपणे टीका केली आहे.

बीसीसीआयने गौतम गंभीरला प्रशिक्षक केल्यानंतर पहिल्यांदाच परदेश दौऱ्यासाठी संघ जाहीर केला. विशेष म्हणजे बीसीसीआयने एकदिवसीय क्रिकेटसाठी एक आणि टी-20 साठी वेगळा संघ जाहीर केला असला तरी या दोन्ही संघांमधून काही नामांकित खेळाडूंचा समावेशच करण्यात आलेला नाही. अनेकांना वगळलेल्या खेळाडूंची नाव पाहून आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. याचसंदर्भात थरुर उघडपणे बोलले आहेत.

संजू सॅमसनसारख्या खेळाडूला एकदिवसीय संघातून आणि अभिषेक शर्मासारख्या तरुण क्रिकेटपटूला टी-20 मधून वगळल्याबद्दल थरुर यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. सॅमसनला टी-20 संघात समावेश करण्यात आला आहे. मात्र दुसरीकडे झिम्बावेविरुद्धच्या चार सामन्यांपैकी एकामध्ये दमदार शतक झळकावणाऱ्या अभिषेक शर्माला वगळण्यात आलं आहे. ही गोष्ट थरुर यांना खटकली आहे.

भारताच्या दोन्ही संघाची यादी शेअर करत थरुर यांनी संघ निवडीवर भाष्य केलं आहे. "भारत या महिन्यात करणार असलेल्या श्रीलंक दौऱ्यासाठी निवडलेला संघ फारच रंजक आहे. आपल्या शेवटच्या एकदिवसीय सामन्यात शतक झळकावणाऱ्या संजू सॅमसनला एकदिवसीय संघात स्थान नाही. तर भारत आणि झिम्बावेदरम्यानच्या टी-20 मालिकेमध्ये शतक झळकावणाऱ्या अभिषेक शर्माचीही निवड झालेली नाही. भारतामध्ये कादाचित यशाचे रंग हे निवडकर्त्यांना फारसे महत्त्वाचे वाटत नाहीत. असो भारतीय संघाला शुभेच्छा," असं थरुर यांनी म्हटलं आहे.

Interesting squad selection for India’s tour of Sri Lanka later this month. @IamSanjuSamson, who hit a century in his last ODI, has not been picked for ODIs, while @IamAbhiSharma4, who hit a T20I century in the #INDvZIM series, has not been picked at all. Rarely has success in… pic.twitter.com/PJU5JxSOx2

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) July 18, 2024