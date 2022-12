K. L. Rahul च्या कॅचनेच नाहीतर बॉलर्सच्या 'या' चुकीमुळे हरला भारत!

Ind vs Ban : भारत आणि बांगलादेशमधील (IND vs BAN) पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात भारताचा पराभव झाला. (IND vs BAN 1st ODI ) अगदी हातातोंडाशी आलेला विजय बांगलादेशच्या मेहदी हसन 38 धावा (Mehidy Hasan) आणि मुस्तफिजुर रहमान 10 धावा (Mustafizur Rahman) यांनी हिसकावून घेतला. या पराभवाचं खापर हे के. एल. राहुलवर (K. L. Rahul) फोडलं जात आहे. कारण राहुलने भारताला 1 विकेटची गरज असताना मेहदी हसनचा कॅच सोडला. हे जरी खरं असलं तरी भारताच्या बॉलर्सने एक गोष्ट केली नाही त्याचा फटका टीम इंडियाला बसला आहे. (Trending Ind vs Ban K. L. Rahuls catch or otherwise Team India bowlers did not throw a yorker India lost India)

भारताच्या फलंदाजांनी बांगलादेशच्या शाकिब अल हसन (Shakib Al Hasan) 5 विकेट तर इबादत 4 बळी यांच्यासंमोर नांगी टाकली. बांगलादेशला अवघ्या 187 धावांचं आव्हान होतं. बांगलादेश हे आव्हान अगदी सहजपणे पूर्ण करेल अस वाटत होतं. मात्र भारतीय गोलंदाजांनी सामना पूर्णपणे पलटवला होता. बांगलादेश ऑल आऊट होणार असं वाटत होतं मात्र मेहदी हसन आणि मुस्तफिजुर रहमान यांनी नाबाद अर्धशतकी भागीदारी करत विजय खेचावून आणला.

भारतील बॉलर्सने इतका सामना पलटवला खरा पण शेवटच्या ओव्हर्समध्ये जास्त मेहनत घेतली नाही. कारण 11 नंबरच्या फलंदाजाला बाद करण्यासाठी 'यॉर्कर' हे ब्रह्मास्त्र असतं. मात्र ना दीपक चहर ना शार्दुल ठाकुर हे वापरताना दिसला. दोघेही शॉर्ट बाल टाकत होते, याचं नुकसान असं झालं की रहमानही नंतर मोठ्या आत्मविश्वासाने फलंदाजी करताना दिसला.

Deepak Chahar did not try to bowl a single yorker when he was hammered bu mehidi Hasan.. Instead bowled to his strength short outside off. I do not know where Indian cricket is going and why players are becoming either over confident or reckless

— Revive Cricket Analyst (@Revivephysioth1) December 4, 2022