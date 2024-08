'मी इस्तांबुलमध्ये येण्यासाठी उत्सुक', युसुफ डिकेकच्या पोस्टवर Elon Musk चं उत्तर

तुर्कीचा नेमबाज युसूफ डिकेक अलीकडे खूप चर्चेचा विषय बनला आहे. युसुफ डिकेकने पॅरिस ऑलिम्पिक 2024 मध्ये 10 मीटर एअर पिस्तूल स्पर्धेत रौप्य पदक जिंकले आहे. या स्पर्धेत युसूफ डिकेक हे दोन्ही डोळे उघडे आणि एक हात खिशात ठेवून कोणत्याही हेडगियरशिवाय शूटिंग करताना दिसला.

Hi Elon, do you think future robots can win medals at the Olympics with their hands in their pockets? How about discussing this in Istanbul, the cultural capital that unites continents? @elonmusk pic.twitter.com/BR5iJmNOHD

— Yusuf Dikec (@yusufdikec) August 4, 2024