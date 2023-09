स्टेडियमध्ये नक्की काय झालं? गौतम गंभीरने दिलं 'त्या' कृतीचं स्पष्टीकरण; पाहा Video

Gautam Gambhir Statement : टीम इंडियाचा माजी सलामीवीर फलंदाज आणि सध्याचा समालोचक गौतम गंभीर सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्या झालेल्या सामन्यानंतर गौतम गंभीरला प्रेक्षकांनी डिवचलं होतं. त्यानंतर गौतीने थेट मिडल फिंगर दाखवत प्रेक्षकांना प्रत्युत्तर दिलं होतं. त्यावेळी काहीजण कोहली कोहलीच्या घोषणा देत होते. त्यामुळे गंभीर चांगलाच चर्चेत आला. कोहलीचं नाव ऐकून प्रेक्षकांना गंभीरने असं कृत्य केलं, असं म्हटलं जात होतं. मात्र, आता गंभीरने स्टेडियमवर नेमकं काय झालं? याचा खुलासा केला आहे.

सत्य आपली बुटं घालेपर्यंत असत्य अर्ध्या जगाची फेरी मारून येईल, असं गंभीर म्हणतो. सर्व काही दिसते तसे नसते. आपल्या राष्ट्राविरुद्ध ज्या प्रकारच्या घोषणा दिल्या त्याबद्दल कोणताही भारतीय प्रतिक्रिया देईल. मला आमच्या खेळाडूंवर प्रेम आहे आणि मला माझ्या देशावर प्रेम आहे, असं गौतम गंभीर ट्विट करत म्हणाला आहे.

“A lie can travel half way around the world while the truth is putting on its shoes”.

Not everything is as it seems. Any Indian would react how I did to the kind of slogans used against our nation. I love our players & I love my country.

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) September 4, 2023