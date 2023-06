1983 world cup: नाकावर टिच्चून भारताने जेव्हा वर्ल्ड कप जिंकला, सचिन-युवीला ऐतिहासिक दिवसाची आठवण, म्हणाले.

1983 world cup: भारताच्या विश्वचषक विजयाचा 40 वा वर्धापन दिन साजरा करत असताना, वीरेंद्र सेहवाग, युवराज सिंग, व्हीव्हीएस लक्ष्मण आणि सचिन तेंडुलकर यांसारख्या दिग्गज क्रिकेटपटूंनी त्यांच्या सोशल मीडिया खात्यांवर 1983 च्या विश्वचषकातील दिग्गजांना देशाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी प्रेरणा दिल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले. आज, भारत महान अष्टपैलू खेळाडू कपिल देव यांच्या नेतृत्वाखाली आपल्या पहिल्या विश्वचषक विजयाला 40 वर्षे पूर्ण झाल्याचा आनंद साजरा करत आहे. भारताचा महान फलंदाज, सचिन तेंडुलकरनेही 1983 च्या संघाचे अभिनंदन केले की या ऐतिहासिक विजयाने भारतीय क्रिकेट आणि त्याचे आयुष्य कायमचे बदलले.भारताचा माजी सलामीवीर वीरेंद्र सेहवागने ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, "ज्या झेलने भारतीय क्रिकेटला कायमचे बदलून टाकले. कपिल पाजीने व्हिव्ह रिचर्ड्सच्या त्या झेलने आणि त्याच्या महान योगदानकर्त्यांच्या संघासह आणि उत्कट स्वप्नाने भारताला विश्वचषकाच्या गौरवापर्यंत नेले. किती दिवस आहे!"

*दिग्गजांचं ट्वीट*

25 जून, 1983 - त्या महत्त्वाच्या दिवसापासून 40 वर्षे पूर्ण झाली जेव्हा कपिल पाजी आणि त्यांच्या टिमने भारताला विश्वचषक जिंकून दिला आणि त्यामुळे संपूर्ण तरुण पिढीला क्रिकेट खेळण्यासाठी प्रेरणा मिळाली आणि क्रिकेट हे भारतात जे आहे ते बनवण्याचा हा एक महत्त्वाचा क्षण होता. #वल्र्डकप," असे भारताचे माजी फलंदाज आणि सध्याचे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) प्रमुख विवीएस लक्ष्मण यांनी ट्विटमध्ये लिहिले.

भारताचा माजी फलंदाज युवराज सिंगने ट्विट केले, "त्यांनी हे प्रथम केले! दिग्गजांचा संघ ज्याने त्यांच्या धैर्याने आणि विश्वासाने अपेक्षा धुडकावून लावल्या. त्या महान दिवसासाठी #40 वर्षांचे अभिनंदन आणि असंख्य स्वप्नांचा मार्ग मोकळा करणाऱ्या अविस्मरणीय प्रवासासाठी धन्यवाद."

भारतीय क्रिकेट बोर्डनेही या ऐतिहासिक दिवसाची आठवण करून दिली आणि ट्विट केले की, 1983 मध्ये #OnThisDay हा एक ऐतिहासिक दिवस आणि भारतीय क्रिकेटसाठी ऐतिहासिक क्षण #TeamIndia ने #दरीयलकपीलदेव च्या नेतृत्वाखाली विश्वचषक जिंकला."

*1983 अंतिम सामना*

1983 मध्ये, भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात विश्वचषक अंतिम सामना खेळला गेला आणि नंतरच्या संघाने टॅस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. कपिल देवच्या नेतृत्वाखालील संघ फक्त 183 धावा करू शकला कारण अँडी रॉबर्ट्सने तीन बळी घेतले तर माल्कम मार्शल, मायकेल होल्डिंग आणि लॅरी गोम्स यांनी प्रत्येकी दोन विकेट घेतल्या. 183 धावांचा बचाव करताना, भारताने विंडीजच्या धावसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी चांगली कामगिरी केली आणि बाजू 57/3 पर्यंत कमी केली.लवकरच, कॅरिबियन संघाची संख्या 76/6 अशी कमी झाली आणि तेथून भारत विजेतेपदासाठी फेव्हरिट होता. मोहिंदर अमरनाथने मायकेल होल्डिंगची अंतिम विकेट घेत भारताला पहिला विश्वचषक जिंकून दिला. फायनलमध्ये वेस्ट इंडिजचा डाव 140 धावांवर आटोपला आणि परिणामी भारताने हा सामना 43 धावांनी जिंकला. फायनलमध्ये, मोहिंदर अमरनाथला सामनावीर म्हणून निवडण्यात आले कारण त्याने 26 धावा केल्या आणि तीन विकेट्स घेतल्या

*विश्वचषकाचा इतिहास*

वेस्ट इंडिजने पहिले दोन विश्वचषक विजेतेपद (1975, 1979) जिंकले आणि 1983 मध्ये उपविजेते ठरले. भारताने 1983 आणि 2011 मध्ये दोन वेळा विजेतेपद पटकावले. एमएस धोनीने 2011 च्या संघाचे नेतृत्व 28 वर्षानंतर दुसरे विजेतेपद जिंकले. ऑस्ट्रेलियाने पाच वेळा (1987, 1999, 2003, 2007 आणि 2015) ही स्पर्धा जिंकली आहे.