KL Rahul ने लखनऊची कॅप्टन्सी सोडली? निकोलस पुरन टॉसला का आला? चाहत्यांना धाकधूक

LSG vs PBKS, IPL 2024 : लखनऊच्या भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी एकाणा क्रिकेट स्टेडियमवर लखनऊ सुपर जायएन्ट्स आणि पंजाब किंग्ज (Lucknow Super Giants vs Punjab Kings) यांच्यात आयपीएलचा 11 वा सामना खेळवला जातोय. आजचा सामना जिंकून लखनऊ विजयाचा नारळ फोडणार का? असा सवाल विचारला जातोय. अशातच आता सामन्यापूर्वी लखनऊच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला. लखनऊचा कॅप्टन केएल राहुल (KL Rahul) टॉससाठी आलाच नाही. त्याच्या जागी निकोलस पूरन (Nicholas Pooran) मैदानात टॉससाठी आला होता. त्यामुळे लखनऊच्या खेम्यात नेमकं काय चालूये? असा सवाल विचारला जात आहे. अशातच केएल राहुलने लखनऊची कॅप्टन्सी (LSG Captaincy) सोडली की काय? असा सवाल देखील सोशल मीडियावर विचारला जात होता. अशातच आता निकोलस पूरनने केएल राहुलच्या अनुपस्थितीचं कारण सांगितलं आहे.

काय म्हणाला निकोलस पूरन?

केएल राहुल दुखापतीनंतर पुनरागमन करत असल्याने आम्ही त्याला लोड देणार नाही. अशा परिस्थितीत आम्हाला त्याला बराच काळ चालणाऱ्या या स्पर्धेमध्ये थोडा ब्रेक द्यायचा आहे. तो आज केवळ इम्पॅक्ट प्लेयर म्हणून खेळेल, अशी माहिती निकोलस पूरनने दिली आहे. प्रत्येकानं संधीचा लाभ घ्यावा आणि सर्वोत्तम कामगिरी करावी, असंही निकोलसने म्हटलं आहे. त्यामुळे आता केएल राहुलने लखनऊची कॅप्टन्सी सोडणार की काय? असा सवाल देखील विचारला जात आहे.

दरम्यान, लखनऊने नाणेफेक जिंकत प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला होता. लखनऊ सुपर जाएंटसला पंजाबच्या मॅचपूर्वी धक्का बसलाय. डेव्हिड विलीनं आयपीएलमधून माघार घेतली. लखनऊमध्ये आता मॅट हेन्रीची एंट्री झाली आहे.

Nicholas Pooran Said, " KL Rahul is coming back from an injury and we are looking to give him a break in such a long tournament but he will play as an impact player today. "

He is in the playing Xi, maybe he won't do fielding tonight! pic.twitter.com/pxVWxsxFNf

— Juman Sarma (@cool_rahulfan) March 30, 2024