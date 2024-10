बाबा सिद्धीकींची हत्या झाली तेव्हा ते कोणत्या कारमध्ये होते? बुलेटप्रूफ कारमध्ये कशी शिरली गोळी?

Baba Siddique Car: महाराष्ट्राचे माजी मंत्री आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते बाबा सिद्दीक यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. शनिवार, 12 ऑक्टोबरच्या रात्री साडे नऊ वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. मुंबईतील वांद्रे येथे बाबा सिद्दीकी यांच्यावर हल्ला झाला. त्यावेळी ते कारमध्ये बसले होते. बाबा सिद्दीकी यांची ही कार बुलेटप्रूफ होती.यानंतर त्यांना लीलावती रुग्णालयात नेण्यात आले. तेथून त्यांच्या मृत्यूची बातमी समोर आली. पण बाबा सिद्धीकी कोणती कार वापरायचे? कार बुलेट प्रूफ असूनही पिस्तुलातून सुटलेली गोळी कारची काच फोडून बाबा सिद्दीकी यांच्या अंगावर कशी आदळली? असे अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

साधारण 8.45 च्या सुमारास झिशांत सिद्दीकी आपल्या काही सहकाऱ्यांसोबत कार्यालयाबाहेर पडले आणि खेरवाडीच्या दीशेनं गेले. झिशांत सिद्दीकींपाठोपाठ बाबा सिद्दीकीही कार्यालयातून घरी जाण्यास निघाले. त्यांची कार कार्यालयापासून काही मीटर अंतरावर पार्क केली होती.झिशांत सिद्दीकी जाताच अवघ्या ३ ते ४ मिनीटांत बाबा सिद्दीकींवर गोळीबार झाला.सुरुवातीला लोकांमधून `चोर चोर´ असा आवाज आला, बंदोबस्ताचे स्थानिक पोलिसआवाजाच्या दीशेनं धावले. काही लोक चोर चोर म्हणत आरोपींचा पाठलाग करत असतांना गोळीबारानंतर एका आरोपीला तात्काळ रंगेहाथच पकडण्यात आलं. या पहिल्या आरोपीकडे 1 पिस्टल आणि 12 राऊंड सापडले. दुसरा आरोपी जवळच असलेल्या एका गार्डनमध्ये शिरला, या आरोपीनं पिस्तुल जवळच फेकुन दिले.गार्डनमध्ये लपलेल्या या आरोपीलाही पोलिसांनी रात्री 9.50 पर्यंत पकडले.या दुसऱ्या आरोपीकडेही पिस्तुल होते आणि त्याच्या बॅगेत 4 राऊंड सापडले.तिसरा आरोपी मात्र अंधाराचा फायदा घेत पळून गेला. बाबा सिद्दीकींसोबतच्या एका कार्यकर्त्याच्या पायालाही गोळी लागली.

#WATCH | Maharashtra: Visuals of the car in which NCP leader Baba Siddique was shot at in Mumbai's Nirmal Nagar area.

He was shifted to Lilavati Hospital where he succumbed to bullet injuries. pic.twitter.com/DfZsN4zhTp

— ANI (@ANI) October 12, 2024