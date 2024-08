एवढ्या पैशांचं आम्ही काय करु! IT कंपनीने जाहीर केलं वर्षाला 2.5 लाखांचं पॅकेज; सोशल मीडियावर Memes चा पाऊस

आयटी क्षेत्रातील 30 वर्षं जुनी कंपनी कॉग्निझंट सध्या आपल्या ऑफ कॅम्पस प्लेसमेंटमुळे चर्चेत आहे. कंपनीने ऑफर केलेलं पॅकेज पाहून अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. ही कंपनी 1994 मध्ये चेन्नईत स्थापन करण्यात आली. कंपनीचे जगभरात 3.4 लाख कर्मचारी आहेत. ही कंपनी नियमितपणे Fortune 500 मध्ये स्थान मिळवते. मात्र भविष्याचा पाया रचणाऱ्या इंजिनिअर्सना कंपनी मूठभर पगार देत असल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.

रिपोर्टनुसार, कंपनीने नव्याने नियुक्ती होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वर्षाला 2.5 लाखांचं पॅकेज ऑफर केलं आहे. विशेष म्हणजे 2002 मध्येही त्यांनी हेच पॅकेज ऑफर केलं होतं. सध्या कंपन्यांमध्ये सुरु असलेली कपात आणि एआयमुळे नोकरीवर आलेली गदा यामुळे तरुणही सध्या जी ऑफर मिळत आहे ती स्विकारत आहेत. मात्र कंपनीच्या या पॅकेजवरुन नेटकरी नाराज झाले असून टीका करत आहेत.

2.52 LPA offered by Cognizant. That's around 20k per month salary.

TRENDING NOW news

Just for the reference, A maid who works for 30min in a house, works in 8-10 such houses get more salary than an Engineer. https://t.co/hzgZKIWjrU

— EngiNerd. (@mainbhiengineer) August 13, 2024