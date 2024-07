'त्याने' ₹ 2510 कोटी एका दिवसात गमावले! छोट्या Update ने बसला एवढा मोठा फटका

Windows Microsoft Outage 2024: सायबर सिक्युरिटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या 'क्राऊडस्ट्राइक' कंपनीमुळे शुक्रवारी जगभरामध्ये गोंधळ उडाला. जगभरातील लाखो मायक्रोसॉफ्ट विंडोज युझर्सला या कंपनीने पाठवलेल्या अपडेटमुळे मायक्रोसॉफ्टच्या सेवाच बंद पडल्या. यामुळे विमान कंपन्या, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, आपत्कालीन सेवा, शेअर मार्केट, प्रसारमाध्यमे, लॉजिस्टीक्स अशा सर्वच क्षेत्रांना कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसला. जिथे जिथे मायक्रोसॉफ्टचा वापर मोठ्याप्रमाणात होतो तिथे हा फटका बसल्याचं पाहायला मिळालं.

'क्राऊडस्ट्राइक'ने घातलेल्या गोंधळामुळे अनेकांना 2010 साली मॅकफीने घातलेला गोंधळ आठवला. या कंपनीने पाठवलेल्या अपडेटमुळे त्यावेळेस जगभरात विडोंज एक्सपी वापरणारे कंप्युटर बंद पडले होते, असं न्यूजबाईटने म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे त्यावेळेस मॅकफी कंपनीचा मुख्य तांत्रिक अधिकारी असलेली व्यक्ती आता पुन्हा 'क्राऊडस्ट्राइक'मुळे गोंधळ झाला त्यावेळेस 'क्राऊडस्ट्राइक' कंपनीचा संस्थापक तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहे. म्हणजेच ही व्यक्ती प्रमुखपदी असताना दोन्ही कंपन्यांनी हा गोंधळ घातला. आता ही कमनशिबी व्यक्ती कोण असा प्रश्न पडला असेल तर त्या व्यक्तीचं नाव आहे, जॉर्ज कुर्त्झ!

सोशल मीडियावर सध्या जॉर्ज कुर्त्झसंदर्भातील या विचित्र योगायोगाची पोस्ट व्हायरल झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. अनेकांनी यावरुन मजेदार प्रतिक्रियाही नोंदवल्या आहेत. तुम्हीच पाहा ही व्हायरल पोस्ट....

For those who don't remember, in 2010, McAfee had a colossal glitch with Windows XP that took down a good part of the internet. The man who was McAfee's CTO at that time is now the CEO of Crowdstrike. The McAfee incident cost the company so much they ended up selling to Intel. pic.twitter.com/DgWid6MSK0

— Anshel Sag (@anshelsag) July 19, 2024