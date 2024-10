इराणने इस्त्रायलवर मिसाईल्स डागल्यानंतर अवकाशातून कसं दिसत होतं? विमानातील प्रवाशाने कॅमेऱ्यात कैद केला VIDEO

अमेरिकेने चेतावणी दिल्यानंतर इराणने इस्त्रायलवर आतापर्यंतचा सर्वात मोठा हल्ला केला आहे. इराणने जवळपास 150 मिसाईल्स डागल्याचं बोललं जात आहे. इराणने बॅलेस्टिक मिसाईलने हल्ला केल्याचं इस्त्रायलच्या लष्कराने सांगितलं आहे. याआधी अमेरिकेने जर इराणने हल्ला केला तर त्यांना गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा दिला होता. दरम्यान इराणने जेव्हा मिसाईल्स डागले तेव्हा दुबईला निघालेल्या एका प्रवाशाने विमानातून हे दृश्य कैद केलं आहे. या व्हिडीओत मिसाईल्स इस्त्रायलच्या दिशेने प्रवाश करताना दिसत आहेत. न्यूयॉर्क पोस्टने हा व्हिडीओ रिलीज केला असून यामध्ये त्याची तीव्रता जाणवत आहे.

सोशल मीडियावर या हल्ल्याचे अनेक फोटो, व्हिडीओ समोर आले आहेत. यामध्ये इस्त्रायलने आयर्न डोमच्या मदतीने इराणच्या मिसाईल्सला इंटरसेप्ट केलं आणि अनेक मिसाईल्सला हवेतच निकामी केल्याचं दिसत आहे. इस्त्रायलच्या लष्कराचे प्रवक्ते डॅनिअल यांनी इराणला याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा दिला आहे. ते म्हणाले आहेत की, इस्त्रायली लष्कर आपला बचाव करण्य़ासाठी आणि चोख उत्तर देण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे. तसंच योग्य वेळी याचं उत्तर दिलं जाईल. इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांनीदेखील इराणला याची किंमत मोजावी लागेल असा इशारा दिला आहे.

EXCLUSIVE: Video from passenger jet en route to Dubai, shows missiles firing out of Iran towards Israel pic.twitter.com/6VUv9OlDUM

अमेरिकेने आपला दीर्घकाळचा मित्र इस्रायलला पाठिंबा दिल्याने इराणच्या सशस्त्र दलांनी तेहरानच्या विरोधात इस्रायलच्या समर्थकांकडून थेट हस्तक्षेप केल्याने इराणकडून या प्रदेशातील त्यांच्या हितसंबंधांवर हल्ला होईल असं म्हंले आहे. "इराणने आज रात्री एक मोठी चूक केली - आणि ते त्याची भरपाई करेल," असे नेतान्याहू राजकीय-सुरक्षा बैठकीच्या सुरुवातीला म्हणाले.

RAW FOOTAGE: Watch as Iranian missiles rain over the Old City in Jerusalem, a holy site for Muslims, Christians and Jews.

This is the target of the Iranian regime: everyone. pic.twitter.com/rIqUZWN3zy

— Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024